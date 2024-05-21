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三星改組高層人事 意外撤換晶片部門主管

編譯簡國帆／綜合外電
三星電子21日意外宣布撤換半導體部門主管。(美聯社)
三星電子21日意外宣布撤換半導體部門主管。(美聯社)

在人工智慧（AI晶片開發之爭升溫之際，三星電子21日意外宣布撤換半導體部門主管，由副會長全永鉉（Jun Young-hyun）領導涵蓋記憶體晶片、系統晶片及晶圓代工事業的裝置解決方案部門，接任慶桂顯，希望他引領克服當前的「半導體危機」。慶桂顯將負責領導三星先進技術研究院（SAIT）、及未來事業團隊。

三星電子表示，將在明年的股東年會上，正式任命全永鉉為執行長。三星電子採用雙執行長制，其中一人負責半導體部門，另一人主掌涵蓋行動與視覺顯示事業的裝置體驗部門。

全永鉉在2000年加入三星電子的記憶體晶片事業團隊，協助開發基本的DRAM與用於智慧手機和伺服器的NAND快閃季記憶體，他2014年領導記憶體晶片事業三年後，2017年擔任三星SDI執行長，在半導體和電池事業的歷練豐富。

三星電子在新聞稿表示，「副會長全永鉉是帶領三星電子半導體記憶體與電池事業到達全球頂級水準的關鍵人物」，「我們期望他能根據豐富的管理經驗，克服當前的半導體危機」。三星電子在AI記憶體晶片市場始終苦於追趕對手SK海力士，晶片事業過去幾年也為銷售疲軟所苦。

全永鉉預料將聚焦於透過科技創新與組織改革，強化半導體部門的競爭力。

三星 晶片 AI

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