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成本飆、法規審批慢…歐洲能源轉型被現實打臉

編譯劉忠勇／綜合報導
近幾年利率上升，加上原料成本跟漲，讓電力業者不得不延後或放棄能源轉型計畫。（美聯社）
近幾年利率上升，加上原料成本跟漲，讓電力業者不得不延後或放棄能源轉型計畫。（美聯社）

多家歐洲大型電力公司紛紛下修或重新評估開發再生能源的目標，原因是成本升高、電價降低。這預示能源轉型面臨困難。

英國金融時報（FT）報導，歐洲最大再生能源發電商Statkraft本月表示，正評估其新增再生能源容量的年度目標；該公司執行長瓦特達爾說：「我們觀察到（再生能源）會持續成長，但速度變慢。」葡萄牙能源公司EDP則以利率高而電價低為由，縮減原本的計畫。

與此同時，全球最大離岸風電業者丹麥商沃旭能源（Ørsted）將2030年再生能源裝置容量目標，從約50GW調整為35~38GW。此前，成本攀升迫使沃旭放棄美國的兩個大型計畫。

西班牙能源巨擘Iberdrola 4月表示，將對再生能源採取「選擇性」的做法，並將重心擺在更新電網，不再追求2030年達成80GW的再生能源目標，僅強調所有電力來源的裝置容量要攀抵100GW。

義大利國家電力公司（Enel）去年11月宣布將再生能源的投資金額，由2023年至2025年的170億歐元，減至2024年至2026年的121億歐元。不過，該公司表示，計劃和合作夥伴繼續增加再生能源容量，在2026年前達到73GW的目標。

全球能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）再生能源研究負責人瓦倫泰說：「再生能源的成長，已受到大規模的現實檢驗。成本環境發生了巨變。」

不過，以上情況並非普遍存在：德商萊茵集團（RWE）去年11月顯著提高2030年的再生能源目標，從50GW增至65GW。

發展再生能源受到全球政界日益關注，各國去年11月COP28氣候峰會已同意，要將2030年發電容量提高至原來的三倍，達到11,000GW。由於近幾年來利率上升，使支應計畫的成本跟著上升，加上原料成本也上揚，讓電力業者相當為難。而在一些市場，電價已轉而下跌。法規上審批的進度遲緩，也帶來不小阻力。

包含Enel在內的某些業者，已表示他們想要投資更多錢在升級電網；這對從化石燃料到潔淨電力的轉型來說，也相當重要。Iberdrola正規劃投資410億歐元，其中約60%便打算用於電網。

RBC資本市場歐洲、中東及非洲區域的能源轉型負責人伊本達爾指出，利率居高不下，再生能源開發商想吸引投資人並不容易。

他說：「在基準利率5%之時，建案區區7~9%回報看起來就不那麼吸引人。很多電力事業還有機會投資其他領域，像是強化電網。」

投資 利率 義大利

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