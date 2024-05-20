微軟發表比蘋果頂規更強AI PC 力拚Google和Apple

微軟（Microsoft）20日在年度開發者大會之前，發表AI PC。 (美聯社)

微軟 （Microsoft）周一（20日）搶在開發者大會之前發表結合人工智慧（AI ）功能的軟體與電腦，希望在AI領域力拚Google和蘋果（Apple）。

微軟執行長納德拉說，新推出的這款AI PC將取名Copilot+PC。微軟的Surface系列和宏碁（2353）、華碩（2357）在內製造夥伴都將推出 Copilot+PC，功能不僅比蘋果MacBook Air M3更強大，且速度快上58%。能夠達成這種表現，是拜配備了特別為處理AI的晶片之賜。

儘管微軟表示新PC方案得到英特爾（Intel）、超微（AMD）的支援，但周一發表的新AI PC將採用高通 （Qualcomm）的晶片。彭博資訊分析，微軟與高通在新AI PC的合作，對高通是個提振，因為高通主張他們在行動電話上的技術，更適合應用於下個世代更耗電的AI機器。

Copilot+PC售價1,000美元起跳，預定6月18日開始出貨。

納德拉在彭博電視的訪談中說：「蘋果做得很好。我們現在要把Windows與Mac真正的競爭帶回來。」

微軟在周一也同時宣布，OpenAI日前發表的新版ChatGPT-4o，微軟的Copilot AI助理也即將採用。微軟並示範一個名為Recall的功能，是設計來幫助使用者找到埋在深處的瀏覽器頁籤、檔案、電郵或交談內容。使用Recall功能時，是以對話式的語文輸入為基礎。

彭博資訊指出，微軟的目標在於展現生成式AI將對一般消費者使用的電腦帶來革命性的改變，不是只對企業雲端顧客而已。根據彭博先前報導，納德拉懊惱沒有更快發表針對消費者的AI相關產品，因而在今年3月聘請DeepMind的共同創辦人Mustafa Suleyman來帶領微軟的消費者AI產品研發。