你手上的5日圓硬幣更值錢了 都因這種金屬價格漲翻天

隨著國際銅價創新高紀錄，5日圓硬幣（照片內上方有孔的硬幣）的生產成本愈來愈昂貴。（路透）

民眾手上持有的5日圓硬幣現在實際上比以往更「值錢」了。

日經亞洲報導，隨著國際銅價創新高紀錄，再加上日圓匯率 貶值的影響，5日圓硬幣的生產成本愈來愈昂貴，這可能最終導致每一枚5日圓的製造成本超越其面額。

5日圓硬幣重量為3.75公克，是由60%-70%的銅和30%-40的鋅構成黃銅合金製成。

雖然日本 鑄幣廠沒有透露原料成本，但可以依據市價來估算。國際銅價近期頻創歷史新高，截至15日，JX Advanced Metals公布的銅基準價格為每噸163萬日圓（約10,500美元）；三井礦業近期公布的鋅基準價約每噸52.3萬日圓。

基於這些基準價格，一枚5日圓硬幣的銅原料成本為3.98日圓，鋅成本為0.69日圓，合計4.66日圓，接近面額的93%，比去年底提高27%。

此外，10日圓硬幣重量為4.5公克，由95%的銅、3%-4%的鋅和1%和2%的錫所製成，估計這些原料的成本合計達7.45日圓。

全球有色金屬價格近來持續上漲。倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨20日盤中一度上漲1.7%，達到每噸10,848美元，超過2022年3月創下的每噸10,845美元歷史高點；3個月鋅期貨近期也漲到每噸約3,000美元，是14個月高點。許多市場人士認為，中國大陸經濟將觸底，因而推高了這些金屬的價格。