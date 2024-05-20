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全球富豪避關注 轉低調財富不炫富

編譯林聰毅／綜合報導
拍賣行經紀商表示，富裕買家及賣家日益轉向私下銷售及在場外銷售的物件，以避開外界的關注。（路透）
拍賣行經紀商表示，富裕買家及賣家日益轉向私下銷售及在場外銷售的物件，以避開外界的關注。（路透）

專家指出，隨著世界各地富豪轉向私下購買豪宅、藝術品，以及經典汽車等，以避開外界的關注，已將「低調財富」（Quiet Wealth）帶往新境界。

CNBC報導，拍賣行及豪華不動產經紀商說，富裕買家及賣家日益轉向私下銷售及在場外銷售的物件，以躲避社群媒體及眾人的窺視。在藝品公開拍賣銷售走下坡之際，買家與賣家之間的私下祕密交易正在成長。

去年蘇富比（Sotheby's）、佳士得（Christie's）及富藝斯（Phillips）的公開拍賣銷售共減少19%，但在私下銷售方面，蘇富比增加4%、佳士得成長5%，這兩家拍賣行的私下銷售合計為24億美元。CNBC曾在2月報導，佳士得以超過1億美元價格將一幅馬克．羅斯科（Mark Rothko）的畫作，賣給避險基金億萬富豪葛里芬。

經典車也轉向私下買賣，尤其是最貴及最稀有的車款。經典車拍賣業者RM蘇富比（RM Sotheby's）新成立的私人銷售部門全球銷售主管梅爾斯說，該部門的銷售過去四年成長逾三倍，私下銷售占了近三分之一的營收。

在紐約曼哈頓加州馬利布、佛羅里達州棕櫚灘等地的許多大型不動產交易，現在也都透過經紀商或在買賣家間私下交易。曼哈頓格林威治村一處聯棟別墅今年透過場外交易以7,250萬美元賣出，成為該市中心有史以來最昂貴的聯棟別墅。

拍賣 曼哈頓 加州

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