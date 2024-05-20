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全球第三大 達飛海運：面臨市場壓力，航運費率可能下滑

編譯易起宇／綜合報導
全球第三大貨櫃航運業者法國達飛海運預期，隨著今年稍晚大量新船交付，市場將面臨壓力，航運費率可能會下滑。（路透）
全球第三大貨櫃航運業者法國達飛海運預期，隨著今年稍晚大量新船交付，市場將面臨壓力，航運費率可能會下滑。（路透）

全球第三大貨櫃航運業者法國達飛海運（CMA CGM）17日公布上季轉虧為盈，主因是消費性商品需求回溫，而且受惠於紅海危機導致運費上漲，但達飛也預期，隨著今年稍晚大量新船交付，市場將面臨壓力，航運費率可能會下滑。

路透報導，達飛海運17日表示，今年第1季淨利為7.85億美元，從去年第4季的淨損9,000萬美元轉盈。雖然不及去年同期的淨利20.1億美元，但當時正逢疫後航運業榮景，為達飛創造了破紀錄獲利。

該公司主力航運部門上季的核心利潤率，從前一季的9.5%躍增至24.8%，這主要是受到需求高漲和運費上揚支撐，尤其是美國企業的積極備貨，而紅海危機導致的貨輪繞道也吸收了原本過剩的運能。

達飛財務長費南德茲表示，需求預料將會持續旺盛，但大部分今年全球預計將擴增的9~10%運能都將發生在今年下半年，「因此無論紅海危機將持續多久，這對運價的影響應該都會逐漸被吸收，航運市場將會回到2023年底時所看到的運能過剩」。

達飛的同業對手馬士基（Maersk）和赫伯羅德（Hapag-Lloyd），都已提到過今年至今的有利趨勢，和今後可能出現的運能過剩風險。

葉門叛軍組織「青年運動」（又譯「胡塞」）對紅海船隻的攻擊，已導致航運公司避開這個連接蘇伊士運河的區域，改為繞行非洲南部的更遠航線。

費南德茲表示，達飛正持續透過軍艦護送派遣部分船隻航行紅海，但大部分船隻仍採取較遠航線，目前航運管理上仍基本上維持準時。

疫情期間需求飆高帶來的運價高漲，在2021和2022年為航運業創造榮景，獲利屢創新高。當時達飛和其他同業利用這筆意外之財訂購的船隻，如今即將投入服務。

達飛之後也藉此進行一連串收購，以多角化經營物流、空運和媒體業。該公司上季完成了其歷來最大筆交易，以企業價值50億歐元收購運輸集團Bollore的物流部門。該公司也預計今年夏季將完成收購法國新聞頻道BFM TV母公司Altice Media，企業價值為15.5億歐元。

疫情 蘇伊士運河 利潤

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