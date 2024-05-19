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牛氣沖天 全球股市迭創新高 有望持續上攻

編譯陳律安／綜合外電
全球股市近來迭創新高，道瓊工業指數上周首度攻破4萬點大關。（路透）
全球股市近來迭創新高，道瓊工業指數上周首度攻破4萬點大關。（路透）

從紐約、倫敦、到東京等各國股市有一個共通點：都已衝上歷史新高，由於近期的漲勢阻礙不多，全球股市有望持續上攻。

彭博資訊報導，在全球前20大股市中，有14國股市最近締造新猷。追蹤已開發和新興市場的MSCI AC世界指數近來經歷創紀錄漲勢，17日再創新高。美國史坦普500指數與那斯達克100指數上周刷新紀錄、道瓊工業指數也歷來首度衝破4萬點關卡。同時，歐洲、加拿大、巴西、印度、日本、澳洲等國股市，也徘徊在歷史新高水準。

多國通膨降溫推升央行降息預期、經濟與企業獲利健全，都成了股市上漲的動力，而且還有諸多潛在動能帶動行情續揚，例如目前有6兆美元停泊在貨幣市場基金，由於市場風險很少，隨時可能轉入股市。

過去兩年都未曾突破新高的史坦普500指數，今年來已累計創新高24次，市值自去年10月底以來暴增12兆美元，部分原因是市場預期經濟將能軟著陸（經濟維持強勁，同時通膨降溫），激發Fed最快今年稍晚將會降息的押注。

另一個利多是人工智慧（AI）創新，光是AI晶片霸主輝達（Nvidia）就貢獻了約25%的史坦普500指數漲幅，若再加上微軟、亞馬遜、Meta、Google，這五檔股票對漲幅的貢獻約為53%。

歐股也迭創新高，因屢次令人驚喜的經濟數據顯示景氣觸底跡象，帶動企業獲利增加，促使投資人預估這波行情能延續。法國巴黎銀行策略師說，歐洲企業這波財報季表現沒有市場擔心的那麼差，75%符合或超乎預期，且利潤改善，促使分析師上修獲利預估，提振歐股。

以美元計算的英國富時100指數過去三個月表現，優於道瓊歐盟Stoxx 50指數，大宗商品價格上漲是關鍵驅力，幫助英國股市追上其他國家。大宗商品熱潮也已驅動加拿大S&P/TSX綜合指數衝上歷史新高。

在亞洲，日經225指數繼去年上漲28%，今年來再漲16%，利多包括企業紛紛改善股東報酬、日圓疲弱，以及負利率政策告終，均吸引投資人搶進。

印度股市的漲勢也很凌厲，孟買S&P BSE Sensex指數不僅攻上新高，表現也優於陸股，這是拜新德里當局的投資承諾與經濟擴張所賜，但投資人近幾周轉為謹慎，因選舉帶來不確定性，且印股估值已相當高。

投資 史坦普500 歐股

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