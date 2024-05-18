我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶祝亞裔傳統月 參議員表揚南加八楷模

蔡英文：台灣有許多國際友人 對中關係不是唯一

跟進美國 加拿大擬提高中國進口電動車關稅

中央社／台北18日電
美國宣布提高對中國電動車徵收的關稅後，加拿大正考慮跟進這一舉措。示意圖。（美聯社）
美國宣布提高對中國電動車徵收的關稅後，加拿大正考慮跟進這一舉措。示意圖。（美聯社）

外電報導，美國宣布提高對中國電動車徵收的關稅後，加拿大正考慮跟進這一舉措。

據路透，加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）17日在秘魯參加亞太經濟合作會議（APEC）相關會議時接受外電採訪，其中談及對中國製造電動汽車加徵關稅的問題。

伍鳳儀說，「我們正在非常仔細地研究這一問題，我們也與美國夥伴進行公開對話」。

報導並稱，當被問及「加拿大是否需要調整對中國製造的電動汽車關稅以與美國保持一致」的問題時，伍鳳儀回答，加拿大政府正與美國官員討論有關政策，「我們肯定在考慮這個問題」。

她還說，加拿大的工作重點是在國內生產電動汽車。

伍鳳儀強調，這項措施僅針對在中國國內並出口至海外的電動車。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）領導的政府已與本田、福斯等汽車製造商簽署協議，要求這些製造商在加拿大人口最多的省份安大略省生產電動汽車、電池或零部件。

對於上述消息，路透表示，伍鳳儀的辦公室沒有立即回應置評的請求。

美國白宮本月稍早時宣布將對來自中國的電動汽車等商品加徵關稅，其中電動車稅率將自25%增至100%。

對此，中國外交部發言人汪文斌表示，中方敦促美方切實遵守世界貿易組織（WTO）規則，立即取消對中國加徵關稅措施。中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

加拿大 關稅 電動車

上一則

現在投資美債可好？分析師以5客觀標準斷定：審慎樂觀

下一則

跨國企業尋避險基地 杜紫軍：台灣2大不穩定因素恐致產業外移

延伸閱讀

紐約客談／ 鋰電池法規未落實 恐淪紙上談兵

紐約客談／ 鋰電池法規未落實 恐淪紙上談兵
跟進美國？ 加拿大考慮提升中國電動車關稅

跟進美國？ 加拿大考慮提升中國電動車關稅
這類股因拜登加徵中國商品關稅而鹹魚翻身

這類股因拜登加徵中國商品關稅而鹹魚翻身
美對中電動車發動貿易戰 中學者：大選需要

美對中電動車發動貿易戰 中學者：大選需要

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬
跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕