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核電產業掀「銀髮海嘯」：技術人力缺口大 靠退休人員填補

編譯季晶晶／綜合外電
核電產業努力吸引退休人員來填補技術人力缺口。圖為法國電力公司EDF的一名員正查看反應爐所在的建築。（路透）
核電產業努力吸引退休人員來填補技術人力缺口。圖為法國電力公司EDF的一名員正查看反應爐所在的建築。（路透）

金融時報報導，核電產業正努力吸引數千名已退休工程師和銀髮專業人士回歸服務。

這是因為氣候變遷使得低碳技術大受歡迎，加上俄烏戰爭威脅天然氣供應，美、法、英、波蘭和印度等國擔心能源安全，都計劃新建核電站，西方公司急於填補技術人力的大缺口，但數十年來核電發展走下坡路，從業人員供應有限，這使擁有豐富工作經驗的退休人員變得炙手可熱。

法國計劃到2030年至少新建6座反應爐，可能增至14座；到2033年，核心的核工作預料要增加6萬名全職員工。在積極開發下一代核技術、尋求生產小型反應爐的美國，估計到2050年需新增375,000名工人。而原本打算縮減核項目的瑞典和日本已在考慮政策轉向，到時人力恐怕也青黃不接。

Experconnect專為退休人員媒合新工作，該機構能源專家Marie-Pierre de Montessus說，核電業人力需求大增，該產業「經歷過寒冬，沒有投資，招聘也被凍結。如今去見大公司，會展示退休人員的技能價值連城」。

現年69歲的Jean-Marc Miraucourt曾是全球最大核電營運商、法國電力公司EDF的工程師，他2019年退休，但一直在為該公司標案和其他專案提供諮詢。

新創公司也在利用銀髮族勞工。成立兩年半的小型反應爐開發商Newcleo，公司的科學長是75歲。

美國核協會（ANS）執行長Craig Peircy描述這是一場「銀色海嘯」，ANS的會員平均年齡是51歲。

退休 瑞典 氣候變遷

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