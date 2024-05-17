身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

在AI、精品和地緣政治變化等大潮流推動下，全球目前共有15位身家突破1,000億美元的超級富豪，數量之多刷新紀錄。

根據彭博億萬富豪指數，這些人的淨資產今年激增13%，總計達到2.2兆美元，增幅輕鬆擊敗通膨，表現也優於美股大盤。全球前500名大富豪的全部身家，有四分之一握在這15人手裡。

雖然這15人的淨資產曾分別突破過1,000億美元大關，但同時達到達到此一水準尚屬首次。法國美妝品集團萊雅（L'Oreal）的女繼承人梅爾斯（Francoise Bettencourt Meyers）、電腦品牌戴爾的創辦人戴爾（Michael Dell）和墨西哥 億萬富豪史林（Carlos Slim）的身家，都曾在過去五個月間突破千億美元，有些出現波動，或好幾次站上這一大關。

現年75歲的法國精品品牌路易威登集團（LVMH）創辦人兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）以2,220億美元身家，位居超級富豪排行榜榜首，他的大部分財富來自對LVMH的持股。

現年60歲的亞馬遜創辦人貝佐斯 以2,080億美元的淨資產位列第二。52歲的特斯拉 執行長馬斯克擁有1,870億美元，在彭博億萬富豪指數排名第三。