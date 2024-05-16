我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷雨襲休士頓4死、逾86萬戶停電 市長籲「勿出門上班」

Visa將推出「Visa金融卡」 刷卡、提存錢、轉帳一卡搞定

Under Armour警告北美銷售將持續下滑 宣布大整頓計畫

編譯簡國帆／綜合外電
Under Armour上季北美營收萎縮10%，並警告這個趨勢可能持續到明年3月底。(路透)
Under Armour上季北美營收萎縮10%，並警告這個趨勢可能持續到明年3月底。(路透)

美國運動服飾業者Under Armour上季營收約略符合預期，但北美市場營收萎縮10%，並警告這個趨勢在今年度全年（到明年3月底止）將持續惡化，同時宣布廣泛的整頓計畫，將裁減員工人數。

Under Armour在止於3月底的年度第4季淨利比去年同期銳減96%至660萬美元，不計一次性項目後，每股盈餘11美分，高於分析師預期，上季營收年減4.8%至13.3億美元。

上季北美銷售下滑10%至7.72億美元，低於市場預期，且預估將持續惡化，預期止於明年3月底的今年度北美銷售將減退15%~17%，今年度整體營收則預料將萎縮「低二位數百分比」，經調整後每股營收將介於18~21美分，都遠不如分析師預期。

Under Armour創辦人兼執行長普朗克（Kevin Plank）表示，由於批發通路需求減少、各事業執行不一致等諸多因素已想，「我們正把握這個關鍵時刻做出防患未然的決策，建立我們品牌的高階定位，將對我們近期的營收和獲利造成壓力」。整頓計畫將費時約18個月。

Under Armour計劃未來18個月減少促銷與折扣活動約25%，預料將使今年度毛利率攀升0.75~1個百分點，該公司也將執行另一輪裁員，作為整頓計畫的一環，普朗克指出，「我們單純做太多事情了，有太多產有太多產品、太多計畫、太多的太多」，將讓該品牌回歸聚焦於講述種類更少、影響力更強的產品故事。

目前還不清楚Under Armour的裁員人數，但裁員計畫的成本預料將介於7,000萬~9,000萬美元，。Under Armour截至去年3月約有1.5萬名員工，包括零售門市的約1萬名員工。

裁員 利率

上一則

美元反彈 Fed官員談話推升美債殖利率

下一則

台積電股價漲勢遇UCITS規定挑戰 基金經理人尋找AI新星股

延伸閱讀

去年12月下市 東芝今宣布裁員4000人 私募基金新東家加速整頓

去年12月下市 東芝今宣布裁員4000人 私募基金新東家加速整頓
純電產品銷量表現不如預期 中國理想汽車將裁5600人

純電產品銷量表現不如預期 中國理想汽車將裁5600人
特斯拉裁員未結束 佛利蒙工廠378人、巴洛阿圖辦事處223人再被裁

特斯拉裁員未結束 佛利蒙工廠378人、巴洛阿圖辦事處223人再被裁
先婚後愛、霸道總裁 南加華人搶拍灑狗血短劇 收益千萬

先婚後愛、霸道總裁 南加華人搶拍灑狗血短劇 收益千萬

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48
卡地亞二手名表的價格在過去一年逆勢上漲。 （美聯社）

勞力士、百達翡麗二手價跌 卡地亞卻逆勢上漲 反映出1件事

2024-05-10 06:17
拜登將於14日正式宣布對七大中製產品開徵及提高關稅。（路透）

美國宣布對7大中製產品開徵及提高關稅 電動車拉高到100%

2024-05-14 07:02

超人氣

更多 >
他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入
房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁

浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁