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蝦皮母公司首季營收創紀錄 強攻直播電商帶勁

編譯葉亭均／綜合外電
電商業者蝦皮母公司冬海集團（Sea）14日公布財報，第1季營收創歷來同季新高，受惠於電商業務暢旺。(路透)
電商業者蝦皮母公司冬海集團（Sea）14日公布財報，第1季營收創歷來同季新高，受惠於電商業務暢旺。(路透)

電商業者蝦皮母公司冬海集團（Sea）14日公布財報，第1季營收創歷來同季新高，受惠於電商交易暢旺，凸顯出蝦皮尚能應付與TikTok等新進者的激烈競爭。

冬海公布上季集團營收37.3億美元，年比成長23%。以各別業務來看，電商事業蝦皮營收成長31%至創紀錄的29.5億美元，原因是先前擴大投資直播串流功能與物流網絡收效，迎來單季最高的訂單金額。

不過，冬海上季陷入虧損，淨虧2,300萬美元，逆轉一年前同期淨利8,700萬美元的獲利局面。包括銷售與行銷成本在內的整體營運支出增加15%至14.8億美元，而且還遭遇1.11億美元的非營業投資損失，但冬海未公布這項投資失利的細節。

但與前一季相比，冬海上季淨損縮減約80%，低於去年最後一季的1.11億美元虧損額。

冬海董事長兼執行長李小冬14日在財報會議中表示：「我們現在對於能夠度過逆風以及迅速適應變遷中環境的能力更加有信心。」

冬海集團在紐約上市的股票價格14日收盤勁揚2.8%至每股66.26美元。

李小冬在去年8月表示，公司將擴大投資電商事業，因應更多消費者透過直播串流和短影音影片購物的產業趨勢，後者凸顯出TikTok等新進者積極進入東南亞市場帶來的劇烈競爭。李小冬表示，蝦皮已經成為印尼最大的直播串流電商平台。該公司3月時預期，蝦皮經調整後的EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）將在下半年轉正。

冬海曾警告說，這類包含直播串流和物流在內的電商投資投資會影響集團的獲利，可能在某些時期導致該事業和整個集團虧損。

投資 電商 TikTok

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