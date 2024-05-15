OpenAI模型升級 較勁Google

OpenAI推出更高性能、更高效AI技術模型GPT-4o。(美聯社)

聊天機器人ChatGPT 開發商OpenAI 於13日發表自家旗艦人工智慧（AI）模型升級的新版本，不但速度更快，還包含新的語音助理功能，讓它更容易使用，而且將免費開放給所有使用者。

新的AI模型名為GPT-4o，是其已經問世一年多的GPT-4模型的最新版本。OpenAI 技術長穆拉蒂（Mira Murati）表示，最新模型能夠更好地消化圖片、影音短片與文字，還能透過語音與人類即時互動。該公司說，人們與新的語音功能交談時，能夠隨時打斷它，這和目前市面上的語音助理不同，而且新模型能夠幾乎即時地回話。

該公司主管直播展示了這款模型如何分析程式碼、在兩個說話者之間翻譯語言，或是如何指導用戶解決寫在一張紙上的基本代數問題，且全部幾乎都是即時的。

OpenAI發表新產品的時間點，正值Google展開年度開發者大會的前一天，預料Google將在大會上宣布自家的新產品。

OpenAI表示，新模型可透過語調或臉部表情來偵測人的情緒。也能更迅速在不同的情緒語調中做轉換，如從戲劇化的聲音轉換成用機器人聲調、再到唱歌。功能將在數周內提供給每月支付20美元費用的ChatGPT-Plus付費用戶使用。

此外，該公司也將向企業提供GPT-4o模型。穆拉蒂說，這款模型速度將是目前其最高級產品GPT-4 Turbo的兩倍，但費用只為一半。該公司表示，GPT-4o中的「o」代表字根omni（涵蓋全部的）。從13日起，使用免費版本ChatGPT的用戶，將能使用GPT-4o中的圖像與視覺功能。

另一方面，OpenAI的競爭對手Anthropic表示，14日會在歐洲推出生成式AI聊天機器人Claude，將透過網路與iPhone應用程式（App），供一般人和企業使用。

雖然Claude聊天機器人已在一些國家免費提供網路服務，但這是首次在歐盟國家以及挪威、瑞士和冰島等少數非歐盟國家，透過網絡和iPhone釋出。

在AI競賽日益激烈之際，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃13日說，AI將「如海嘯」衝擊全球勞動市場。很可能在未來兩年衝擊先進經濟體六成工作及世界各地四成的工作，「我們幾乎沒有時間讓民眾和企業為此做好準備」。