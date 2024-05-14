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Booking.com遭指定為守門人 須遵守歐盟義務

中央社綜合外電報導
訂房網站Booking.com。(路透)
訂房網站Booking.com。(路透)

歐洲聯盟執行委員會13日表示，已將飯店預定網站Booking.com指定為「守門人」，必須承擔嚴格的歐盟義務。另一方面，歐盟也在進一步調查社群媒體X遵守規定的狀況。

歐盟（EU）今年5月起實施「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA），目的在避免大型網路平台壟斷市場，例如應用程式（app）商店限制開發商和消費者只能使用自家集團支付工具、無法連結到其他平台等。

路透社報導，歐盟表示，線上廣告服務X Ads和TikTok Ads不符合「數位市場法」的「守門人」（gatekeeper）資格。

歐盟執委會今年3月表示，馬斯克（Elon Musk）旗下X、TikTok母公司字節跳動（ByteDance）和Booking.com可能符合歐盟標準，受到所謂「守門人」嚴格規則的約束。

歐盟執委會13日表示，Booking.com歸屬「數位市場法」管轄範圍，執委會也已展開市場調查，以進一步評估X不服遭列入「守門人」名單而提出的反駁。

字節跳動去年7月被歐盟列為「守門人」，但TikTok已在歐洲法院提出上訴。

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