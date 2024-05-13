我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐陽娜娜伯克利畢業僅拿文憑「非學士學位」 才女人設恐不保？

哈佛一年學雜費高達8.2萬元「很值得」 畢業生平均薪資9.5萬

蘋果Vision Pro傳將在美國以外市場開賣 中國消費者期待

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果混合實境頭戴裝置 Vision Pro，傳出即將在選定的幾個海外市場開賣。 (路透)
蘋果混合實境頭戴裝置 Vision Pro，傳出即將在選定的幾個海外市場開賣。 (路透)

彭博資訊報導，蘋果（Apple）的混合實境頭戴裝置Vision Pro，準備開始在美國以外市場銷售，蘋果想測試這個在美國售價3,499美元的新產品，能不能吸引到更廣大的消費者。

彭博引述知情人士指出，蘋果已從海外專賣店召集數百名員工飛往加州總部庫比蒂諾，在上周進行四天培訓，教導他們如何向顧客介紹、示範Vision Pro的各種功能。蘋果計劃在6月10～14日舉行全球開發者大會（WWDC）之後，在美國以外市場開賣Vision Pro。

據了解，集合在總部培訓的人員來自德國、法國、澳洲、日本、韓國、新加坡和中國，這些國家應該就將是Vision Pro的首波海外上市國家。

彭博和路透向蘋果查證，蘋果均未置評。

Vision Pro去年6月發表，今年2月2日在美國開賣。在蘋果最受歡迎的產品iPhone銷售放緩之際，蘋果大手筆押注的Vision Pro希望可在國際市場幫助吸引顧客。

分析師說，Vision Pro售價不菲，在美國上市之初雖受到熱捧，目前銷售與興趣減弱，需求已在放緩。

蘋果今年第1季的財報中，並沒有特別說明Vision Pro的銷售狀況，不過，儘管Vision Pro在當季的2月2日已開始銷售，Vision Pro所屬的穿戴裝置、家用和配件這個事業部門第1季的銷售減少了10%。

Vision Pro把市場開展到國外，或能有所突破，日本與中國的消費者對虛擬實境的科技一向有較高興趣，不過價格太高這一點，可能還是一大障礙。

預料下個月蘋果推出第二版的visionOS作業系統之後，可再刺激一波Vision Pro銷售。蘋果有在考慮提供較低價的機種，但成本難以壓低下來。根據彭博先前報導，蘋果2026年以來，應該都不會推Vision Pro的接續機種。

今年3月，中國中央電視台財經頻道引述蘋果執行長庫克的話，提到Vision Pro將於今年登陸中國市場，而且蘋果將繼續加大在中國的研發投入。

日本 新加坡 加州

上一則

巴菲特旗下波克夏買了哪支神秘股票？ 巴隆周刊這樣猜

延伸閱讀

WSJ：以TikTok為鑑 Temu經營重心由美國轉向歐洲

WSJ：以TikTok為鑑 Temu經營重心由美國轉向歐洲
華為Mate 70將在9月狙擊蘋果iPhone16

華為Mate 70將在9月狙擊蘋果iPhone16
蘋果折疊機趕進度 可望明年提前問世 台鏈振奮

蘋果折疊機趕進度 可望明年提前問世 台鏈振奮
薪資爭議未解 馬里蘭州蘋果零售店投票授權罷工

薪資爭議未解 馬里蘭州蘋果零售店投票授權罷工

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48
新款iPad Air有兩款尺寸，分別是11吋和13吋，起售價分別為599美元和799美元。（美聯社）

蘋果新款iPad Pro 首採OLED螢幕、M4晶片 價格曝光

2024-05-07 11:36

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
老翁CVS領藥想辦會員⋯店員只回3字 他嘆：願世界對老人多點善意

老翁CVS領藥想辦會員⋯店員只回3字 他嘆：願世界對老人多點善意