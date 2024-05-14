日銀放鷹 削減購債規模

日本央行 （日銀）13日公告，在日常操作中減少了購債規模，由於事前並未對外預告，形同向市場發出鷹派信號。日本公債殖利率 應聲上揚，日圓兌美元在亞洲早盤也一度升值0.2%。

日銀將5至10年期公債的購買規模，從4月24日（上一次操作）的4,755億日圓降至4,250億日圓（27.3億美元），這是日本央行自去年12月以來首度削減購債規模。此舉可能會推升日本公債殖利率，進而縮減不利日圓的龐大日美利差。

三菱日聯摩根士丹利證券高級固定收益策略師稱，「日本央行削減購債令人意外，這可能有助於提振公債殖利率」。他還說，市場很難不把此舉視為對日圓近期走軟的回應，債券市場可能會迎來更多波動。

日本10年期公債殖利率13日一度上揚3個基點至0.935%，是去年11月1日以來最高水準；2年期債券殖利率上揚0.5個基點至0.32%，則是2009年7月以來新高。

日圓兌美元一度升值0.2%，至155.52日圓，但很快回落至平盤之下狹幅波動。

減少購債的做法與日銀最近幾天明顯偏向鷹派的立場溫和，上周四央行公布的4月政策會議紀錄指出，有的央行委員認為，如果匯率處於歷史谷底的日圓引發通膨，升息速度可能比市場預期更快。日銀總裁植田和男在會議紀錄公布後也暗示，未來有可能多次升息，他上周四對國會表示，「如果匯率波動影響或有可能影響趨勢性通膨，日銀必須以貨幣政策因應」。

瑞穗證券首席日本事務策略師大森昭樹談到意外削減購債規模時說：「目標是日圓。」不過，他指出，植田最近語氣的轉變對市場的影響不大，因為「外界早已開始留意減少購債的風險」，預做準備。大森指出，首度削減購債是為後續減碼購債打下基礎，他推測最早可能本月就會實施。5至10年到期公債4,250億日圓的購債規模，仍在日銀之前宣布的4,000億~5,500億日圓的範圍內。

日銀對1至3年和10至25年期公債的購買規模保持不變。下一次定期購債操作將在周五進行。