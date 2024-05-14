5原因 歐美利率居高不下

歐元區的利率高於多數時期的水準。（路透資料照片）

如果金融市場評估無誤，利率 可能不只今年維持高檔，或許永久都將居高不下。交易員認為，在2030年前，美國利率將落在約4%，遠高於決策官員2.6%的長期預期。歐元區的利率則可能落在2.5%左右，也高於歐元區多數時期的利率水準。路透探討了決定長期利率的五大要素：

政府赤字增加

無論是氣候或軍事方面的投資 需求，加上不斷上升的利息成本，都將使政府借貸維持高檔。部分人士預期，支出需求將推高利率。Aviva利率主管哈金斯說，赤字增加將提高投資人持有公債所需的溢價。不過，大西洋兩岸的生產力增速已趨緩，潛在成長也沉寂，經濟學家認為這些因素有礙投資。前聯準會（Fed）經濟學家艾皮奧說，這可能代表中性利率升幅不會那麼大。

人口高齡化

曾任英國央行經濟學家的達爾表示，人口結構是長期利率面臨的最大不確定因素之一。各界普遍認為，富裕國家的長者，在退休前累積超額儲蓄，因而壓低利率。

然而，受撫養者對勞動者的比例不斷上升，將導致利率上揚，因與老化相關的支出增加，會導致儲蓄減少。野村則認為，透過借貸來彌補退休金的缺口，也會為利率帶來上行壓力。

全球暖化

歐洲央行（ECB）執委施納貝爾表示，綠色轉型需要鉅額投資，這可能推高利率，而氣候變遷還可能導致通膨加劇和物價波動。但到2050年，氣候變遷可能使全球產值減少17%，進而威脅生產力，並壓低中性利率。IMF表示，價格高昂的潔淨能源最終可能降低投資需求，從而降低利率。避險基金Point72的歐洲經濟研究主管拉德表示，氣候變遷對利率的影響是一場「大型公開辯論」。

人工智慧（AI ）熱潮

技術革命能在多大程度上提高生產力和利率，各界仍爭論不休。高盛預計，在2034年，AI帶動的生產力擴增，可能使美國經濟提速0.4個百分點，其他先進經濟體的經濟成長率提高0.3個百分點，利率將因此面臨上行壓力，尤其是如果提前應用AI。先鋒集團認為，如果AI的影響與電力相當，那麼所帶來的成長將抵銷人口結構壓力，但如果AI的影響近似於電腦和網路，則結果可能令人失望。

地緣政治風險

新冠疫情、俄烏戰爭、以哈戰爭以及美、中貿易緊張局勢，提高了未來供應受到震撼的風險。如果各國央行為此必須採取行動，平均來看這也會提高利率水準。可能導致利率上升的還有「友岸外包」，即西方國家和企業尋求與盟邦進行更多貿易。Columbia Threadneedle投資公司說，鑑於這些友岸地區的生產成本並非最低，所以無論換到何處都會加劇通膨。