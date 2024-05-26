勞斯萊斯大擴廠 專產訂製車

勞斯萊斯擴廠是為了更專注生產訂製車輛。（路透資料照片）

寶馬汽車集團(BMW)旗下子公司勞斯萊斯(Rolls-Royce)正大規模擴建位於英國奇切斯特(Chichester)的工廠，並且將增建五棟新建築，預訂明年動工。勞斯萊斯擴廠不是為了增加產能，而是要有更優質的空間慢工出細活，專注生產訂製車輛。

通常，汽車公司擴大工廠是為了提高產能、生產更多汽車，但對於走極高檔路線的勞斯萊斯來說，產銷更多勞斯萊斯汽車將牴觸該品牌物以稀為貴的獨一無二排他性，所以，擴產必另有原因。

勞斯萊斯最近擴廠是為了生產更昂貴的汽車，打造尊貴車輛需要更多時間、也要有更多空間作為工作車間、儲存特殊材料。

2020年以來，勞斯萊斯車輛銷量成長17%，光是去年，其全球汽車和運動型多功能車SUV 銷量達6032輛、創紀錄；客戶購車平均金額增加43%，由 2020 年每人35萬美元提高到去年50萬美元。

車輛單價提高主要源自於更複雜、更耗時的訂製車款，勞斯萊斯甚至將「客製化」服務進一步細分，其中，豪華訂製計畫稱為「Bespoke」，完全訂製車款稱為「Coachbuild」。

勞斯萊斯汽車美洲公司(Rolls-Royce Motor Cars Americas)總裁弗里切斯 (Martin Fritsches) 表示，全力推動客製化，銷售量未必大量增加，但對該公司來說，數量不是重點。

客製化領域一直急劇擴張，過去幾年特別明顯。

●富中之富 有錢客戶愈來愈多

自從1998年被寶馬公司收購後，勞斯萊斯這次是2003年建廠以來第一次大規模擴建；在那之前，勞斯萊斯汽車與1931年收購的賓利汽車(Bentleys)都在英國克魯(Crewe)一個工廠生產。

如今，賓利已隸屬於大眾汽車(Volkswagen)，卻仍在克魯生產汽車，並有專屬客製化計畫；去年，賓利公司近四分之三客戶選擇客製化，比前一年增加 43%。

義大利 超級跑車製造商蘭博基尼(Lamborghini)和法拉利(Ferrari)也都對客製化計畫表達更大的興趣。

蘭博基尼執行長溫克爾曼(Stephan Winkelmann)最近接受媒體訪問時表示，該品牌的市場規模和市場區隔都有所限制，每輛車都至關重要。

汽車業者客製化走向極致，與全球各地超富豪不斷增加息息相關；更多超級富豪手中握有大把鈔票，不惜選用添加鑽石粉末的油漆、貨運區內安裝野餐裝備等奢華設計。

經營奢侈品投資 基金的Tema ETFs 公司投資合夥人拉斯特拉(Javier Gonzalez Lastra)表示，顧客很有錢，但並不傻，加價購買必須值得、獲得相對等的回報。

客製化的項目不僅僅只是讓顧客選擇油漆顏色，還有更多意想不到的要求。

●車子顏色 買家自帶指甲油指定

針對車子的顏色，勞斯萊斯買家甚至帶著自己的指甲油或領帶要求車廠比照處理。有些客戶還希望在汽車裡使用特殊木質鑲嵌設計、指定的織物圖案和內置櫥櫃。弗里切斯說，各種請求的數量和複雜度不斷增加。

為充份滿足客戶無奇不有的特別請求，車廠需要時間和空間。

勞斯萊斯一輛名為 Phantom Syntopia 的轎車採用由不同數量玻璃顆粒製成的虹彩塗料，在汽車外部打造流暢設計，車內漆面小桌板也採用相同效果，此外，內部採用彎曲織物設計，在數千條細光纜照射下閃閃發光，車內甚至搭配特定香味，對勞斯萊斯來說是開先例。

消息人士透露，Phantom Syntopia 成本可能超過 300 萬美元，勞斯萊斯尚未確認，只是提到，該客製化車輛歷經四年設計和開發、前後耗時18 個月建造。

弗里切斯表示，Phantom Syntopia是一個明顯的客製化例子，必須針對工藝投入更多時間，因此，需要額外空間來存放額外的材料。

Phantom Syntopia 堪稱極端例子，不過，另有其他客製化訂單也都牽涉到細部木材和珍珠母貝鑲嵌等相關要求。

弗里切斯進一步解釋，隨著高度客製化訂單增加，車廠需要更多空間進行組裝、並且作為專業車間之用，才不會讓客戶等待好幾年的漫長時間。

勞斯萊斯甚至打造少量完全客製化的汽車，這些車子不只是標準車型如幻影(Phantom)或庫里南(Cullinan)，還有獨特功能或顏色，與勞斯萊斯 Boat Tail 一樣，共生產三輛，完全獨特，價值數千萬美元。