我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

印尼碳貿協攜手黃金標準 加強碳市場認證兼容性

中央社／雅加達10日綜合外電報導

自願性碳市場認證機構黃金標準（Gold Standard）與印尼碳貿易協會（IDCTA）成立一個聯合工作小組，目標是強化印尼碳市場規範和黃金標準的認證方法之間的兼容性。

報導碳相關產經消息的Carbon Herald新聞網指出，經由6日簽署備忘錄所成立的工作小組，將支持印尼減碳計畫發展。

黃金標準執行長瑪格麗特．金（Margaret Kim）說：「在印尼當地，採用黃金標準旗下碳權認證方法學的各相關專案，已對17項聯合國永續發展目標（SDGs）中的11項做出獲得驗證的貢獻，並擋下超過280萬公噸二氧化碳進入大氣。」

「透過這項合作，我們可以取得更多成果，將資金引向能發揮最大影響力的地方。」

印尼碳貿易協會主席瑞薩（Riza Suarga）說：「黃金標準在減緩氣候變遷方面一直發揮重要作用，帶頭訂定了市場需求標準和註冊等。」

「我有信心能透過這次合作促進夥伴關係，並全力支持印尼國家氣候變遷控制註冊系統（Indonesian National Registry System），以便印尼碳貿易協會成員在遵守國家法規的同時滿足全球市場期望，輕鬆進行交易。」

這個工作小組將立即上工，評估和促進黃金標準方法論及印尼的國家註冊系統、全國及獨立登記機構，乃至認證、監控和驗證程序間各方面的兼容性。

黃金標準的一些認證方法學，即將適用於印尼各項減碳專案裡一些與再生能源有關者。

透過這次合作，工作小組的目標是確保印尼碳市場和基礎建設的發展與國內和國際市場保持一致，為當地社區和政府帶來最大利益，並為碳權專案開發商提供明確的資訊。

印尼 減碳 氣候變遷

上一則

滬深股強彈逾20%邁入「技術性牛市」 市場看好漲勢延續

延伸閱讀

印尼火山噴發 他們冒險挺進災區 火山灰下救出被棄寵物

印尼火山噴發 他們冒險挺進災區 火山灰下救出被棄寵物
中國連18個月買黃金 增至7280萬盎司

中國連18個月買黃金 增至7280萬盎司
黃金購買熱降溫？中國最大交易市場：「五一」銷量減半

黃金購買熱降溫？中國最大交易市場：「五一」銷量減半
面對印尼盾震盪 印尼央行表態不會單靠進場干預

面對印尼盾震盪 印尼央行表態不會單靠進場干預

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
美債上周五的漲勢恐因本周拍賣1250億美元公債而有撞牆風險。（路透）

美債漲勢恐好景不長 本周拍賣會將檢驗長債需求

2024-05-05 20:13

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報