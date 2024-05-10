繼蘋果之後…三星也停止研發自駕車 韓媒曝改投入「這領域」

三星電子今年2月在巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）的攤位上展示車輛應用意象。 （路透）

南韓財經媒體Business Korea今（10）日報導，三星 電子繼蘋果結束傳說中的自駕車 研發之後，也停止開發自動駕駛車輛。

全球主要汽車製造商已經發現，要讓完全自駕（FSD）車輛商業化，需要很長的時間。最近這個領域的領先者特斯拉（Tesla）先是召回龐大數量車子檢查輔助駕駛系統，後又傳出遭到檢方調查。

業界消息人士告訴Business Korea，三星電子負責中長期研發的三星先進技術研究所（SAIT）的研究項目中，已經將自動駕駛排除。研發人員改投入機器人領域。

去年三星成功完成200公里的無人駕駛測試後，業界反應好壞參半。自駕車可以帶動半導體、顯示器、感測器等相關技術發展，但因遭遇比預期更多的困難，愈來愈多公司放棄全自駕技術的研發，獲利前景也不佳。

今年2月，彭博資訊報導蘋果解散Apple Car的研發團隊，代表放棄推出自駕車。不過，最近外媒又傳出蘋果可能會改由與新創電動車 廠Rivian合作的方式，繼續耕耘自駕車。

南韓最大汽車商現代汽車集團，旗下自駕事業Motional執行長Karl Iagnemma最近表示，「我們延後自駕產品的商業化，資遣了部分員工」。去年底，Motional在美國與Uber和Lyft合作，推出IONIQ 5電動車組成的自駕計程車服務。Iagnemma在公司部落格寫道：「我們對（自駕）技術研發速度感到滿意，但在商業化方面我們將多花點時間來觀察。」