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反對歐盟對中國車加關稅 德國交通部長：不想封鎖市場

記者賴錦宏/即時報導
德國聯邦數位化暨交通部部長維辛。（路透）
德國聯邦數位化暨交通部部長維辛。（路透）

據德新社報導，當地時間周三，德國聯邦數位化和交通部長維辛（Volker Wissing）說，他堅決反對歐盟對中國汽車製造商徵收可能的懲罰性關稅。他強調：「我們不想封鎖市場，我們想參與競爭」，他希望國際貿易能夠在公平、規範的競爭環境中進行，而不是通過施加懲罰性關稅挑起貿易戰。

維辛表示，德國政府希望德國企業繼續在本土創造附加值，並在全球貿易中保持競爭力。「正因如此，我們希望國際貿易能夠在公平、規範的競爭環境中進行，而不是通過施加懲罰性關稅挑起貿易戰」。

維辛認為，這對於像德國這樣嚴重依賴全球貿易的國家來說至關重要。

維辛來自德國政壇傳統上更親商的自由民主黨，他一直對政府補貼、加徵關稅等非市場手段總體持批評態度。他也是上個月（4月）隨德國總理訪華的三名內閣代表之一，一貫積極支持德中合作。訪華期間，維辛與中方多部門負責人會面，雙方還續簽了《關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明》。

他在中國表示，德方高度重視與中國開展數位化和汽車領域合作，希望同中方保持相關領域的常態化溝通，持續拓寬交流途徑，不斷豐富合作成果，為雙方企業發展創造良好條件。

早在去年9月歐盟宣布將啟動對中國電動汽車反補貼調查，維辛就曾多次明確表態反對。

他對此警告道，此舉不僅會嚴重損害德國自身的汽車產業競爭力，還會導致一系列連鎖反應，將負面影響蔓延至中國和德國在其他領域的經濟合作，進而對德國經濟造成巨大損害，因為德國一直受益於中德兩國間密切的貿易聯繫。

維辛當時對德媒直言，他認為歐盟的做法不僅是錯誤的，甚至是危險的，「原則上我不贊成設置貿易壁壘。今天圍堵電動汽車產業，明天可能就要圍堵化工業了，這樣下去每一步都會讓全世界變得更窮。」

他表示，德國必須通過自身努力確保其生產的電動汽車具有產品競爭力，「無論是對德國國內市場還是對世界市場都是如此。」

德國 關稅 歐盟

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