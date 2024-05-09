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美國考慮是否提升越南為市場經濟 商務部公聽會陷激辯

編譯劉忠勇／綜合外電
拜登去年訪問河內時已將美越兩國關係提升為全面戰略夥伴關係。（路透）
拜登去年訪問河內時已將美越兩國關係提升為全面戰略夥伴關係。（路透）

商務部周三就是否將越南提升為市場經濟國家舉行公聽會，形成正反雙方的激辯，總統拜登有意藉此拉攏越南為戰略盟友，卻和他爭取選票的工會立場相左。

美國鋼鐵製造商、墨西哥灣沿岸捕蝦業者與美國蜂農表態反對；零售商在內商業團體則表示支持。美國若將越南由非市場經濟改列市場經濟，就得調降對越南進口商品徵收的懲罰性反傾銷關稅。

在商務部舉辦的這場線上公開聽證會中，越南與中國深化的經濟關係不斷成為正反雙方攻防的焦點，商務部將評估各方意見，並於7月26日宣布決定。

代表越南工業與貿易部的Steptoe LLP律師Eric Emerson表示，越南應該升級為市場經濟國家，因為越南均滿足商務部判斷一個國家是否具備市場經濟的六項標準，其中包括貨幣可自由兌換、勞工權利、投資開放程度以及資源分配。

Emerson並指出，越南政府對國有企業的支持度低於印度，對外資開放的程度高於印尼、加拿大與菲律賓。

三星電子也支持讓越南升級，該公司美國公共政策主管Scott Thompson 在公聽會上表示，由於越南調整為市場導向，三星電子已成為越南一大雇主。

Thompson說：「越南已成為美國穩定、安全的供應鏈合作夥伴...最終有利於美國經濟。」

拜登去年訪問河內時已將美越兩國關係提升為全面戰略夥伴關係。財政部長葉倫宣揚越南美國供應鏈「友岸外包磁」、從中國轉進的目的地。

代表Steel Dynamics 的原川普政府貿易副代表 Jeffrey Gerrish 表示，一旦讓越南升級，將釋放大量來自越南的不公平貿易進口產品，他也表示，越南已經成為中國規避美國關稅的場所。

他說：「任何此類做法不但無法對抗中國的影響，反而會向中國與中國相關利益送上大禮。」

商務部的決定攸關美國是否對越南商品反傾銷案例中，是否繼續按非市場經濟徵收較高的稅率。目前，美國對越南冷凍養殖蝦的反傾銷稅率為25.76%，而對位列市場經濟的的泰國同樣產品的稅率僅為5.34%。

越南 商務部 拜登

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