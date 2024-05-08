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安謀財測失色 上季財報表現優預期也不管用 盤後股價跳水跌10%

編譯季晶晶／綜合外電
安謀執行長Rene Haas在2023年9月14日IPO當日於紐約留影。(路透)
安謀執行長Rene Haas在2023年9月14日IPO當日於紐約留影。(路透)

英國晶片設計公司安謀（Arm）公布的本年度財測失色，盤後股價應聲重挫約10%至95.85美元，投資人擔心科技業的AI支出熱潮可能放緩。

AI支出榮景最大受益者之一的安謀周三預估，截至2025年3月底的本年度，營收將在38億美元至41億美元間。利潤為每股1.45美元至1.65美元。但分析師先前預測營收可成長26%到40.1億美元，每股盈餘1.53 美元。

儘管在截至3月底的上季（第4季），安謀營收和獲利表現雙雙優於預期——營收成長47%到9.28億美元，比自己提供的指引8.5億至9億美元要好，推動年營收首見突破30億美元大關，剔除部分項目後的每股盈餘36美分，相較下，分析師預估的營收是8.8億美元、每股盈餘30美分——但股價在周三盤後交易仍跳水大跌10%。在稍早正常交易時段，股價下挫1.6%，以106.07美元作收，今年累計漲幅剩41%。

安謀晶片設計和授權標準是大多數智慧手機的關鍵技術。在執行長Rene Haas的領導下，安謀試圖在資料中心硬體領域建構更大的影響力，該公司正向亞馬遜旗下AWS在內的公司提供更完整的技術藍圖。

Haas受訪表示，安謀仍「對長期成長非常有信心。我們正逐步實現幾年前制定的許多戰略」。他指出，隨著OpenAI的ChatGPT和Meta的Llama等AI軟體模型「愈來愈大， 更有智慧，他們對更高能效的運算要求，只能透過安謀實現」。

財務長Jason Child在與分析師舉行的電話會議上表示，安謀相信2026 和2027財年度的營收成長率至少可達20%。

截至6月底的本季，銷售預計將達8.75億至9.25億美元。分析師的平均預期是 8.68億美元。剔除部分項目後，每股盈餘32至36美分。華爾街預估31美分。

營收增加主要是V9晶片設計的專利授權費激增，這些晶片被授權為智慧手機、資料中心、包括Nvidia和亞馬遜在內公司製造的AI晶片提供動力，以執行大型語言模型。本季授權費收入增加37%到5.14億美元。基於V9技術的晶片現在貢獻授權收入達五分之一，比率高於上季的15%。

安謀 晶片 AI

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