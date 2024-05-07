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便利商店買黃金...南韓迷你金條銷售火爆 主客層是30歲以上族群

編譯季晶晶／綜合外電
南韓最大連鎖便利店CU在旗下門市賣迷你小金條，重量從0.1公克到1.87公克不等。示意圖。(路透)
南韓最大連鎖便利店CU在旗下門市賣迷你小金條，重量從0.1公克到1.87公克不等。示意圖。(路透)

便利商店除了熱狗和飲料，還可以賣金條，而且在金價節節高升的情況下，銷售超級火爆。

南韓最大連鎖便利店CU與南韓造幣暨安全印刷公司（KOMSCO）4月份起合作，聯手為顧客提供迷你金條，重量從0.1公克到1.87公克不等，它們的包裝還附上各種賀詞，例如生日或畢業祝福，甚至是個性化設計。至於定價，1.87公克的金條賣22.5萬韓元（約165.76美元），0.5公克賣7.7萬韓元。

定價11.3萬韓元的1公克小金條，兩天的時間就被搶購一空 。

根據CU的手機應用程式數據，30多歲的人是最積極的購買族群，占總銷售量的41%以上。40多歲族群占35.2%，其次是50多歲的15.6%，20多歲也有6.8%。

根據世界黃金協會的新近報告，南韓今年第1季對金條和金幣的需求較去年同期大增27%到5噸，是兩年多來黃金購買量成長幅度最大的一季。

其他便利店也沒錯失商機。GS25連鎖便利店的自動販賣機出售小片金箔。

黃金銷售熱潮與金價屢創新高而韓元今年走貶有關。黃金現貨價今年來攀升逾12%，韓元兌美元貶值則超過5%，目前對美元匯價為1,358.7。

去年在美國，零售倉儲業巨擘好市多成了購買一英兩金條的熱門場所，當時的售價約1,900美元。 

南韓 金價 好市多

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