我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

全球貿易成長率將翻倍

編譯黃淑玲／綜合外電
國際機構預測，在通膨趨緩以及美國經濟蓬勃發展帶動下，今年全球貿易成長率可望比去年多出一倍以上，逆轉去年的低迷景況。(路透資料照片)
國際機構預測，在通膨趨緩以及美國經濟蓬勃發展帶動下，今年全球貿易成長率可望比去年多出一倍以上，逆轉去年的低迷景況。(路透資料照片)

經濟合作發展組織（OECD）、國際貨幣基金（IMF）與世界貿易組織（WTO）等國際機構預測，在通膨趨緩以及美國經濟蓬勃發展帶動下，今年全球貿易成長率可望比去年多出一倍以上，逆轉去年的低迷景況。

英國金融時報（FT）報導，OECD估計，今年全球商品與服務貿易成長率將上升至2.3%，明年可達3.3%；相較下，2023年的成長率只有1%。OECD首席經濟學家隆巴德利（Clare Lombardelli）說，貿易活動隨著更廣泛經濟成長而大幅升溫，主要是由於「周期性復甦」，特別是中國大陸和東亞將成為經濟活動的主要推手。

IMF在最新的世界經濟展望報告預估，今年全球貿易量成長率將會達到3%。WTO並未提供服務貿易的預測，但預估今年的商品貿易將會由去年的衰減1.2%轉為增加2.6%。

今年第1季，歐盟一些大型經濟體的貿易增溫，已協助刺激經濟成長。凱投宏觀首席經濟學家席林（Neil Shearing）說，「現在全球貿易確實看到一些綠芽」，而相當依賴貿易的歐洲也開始復甦，南歐國家也受惠於旅遊業回溫。

例如今年復活節假期落在3月，帶動西班牙第1季經濟成長，西班牙統計機關表示，外部需求為第1季GDP貢獻0.5個百分點，國內需求則貢獻0.2個百分點。德國和義大利也說，淨出口增加推升第1季經濟成長率。

今年全球貿易料將喜迎強力反彈，但成長率仍未回到新冠疫情前的水準。根據IMF的資料，在2006至2015年間，全球貿易平均年成長率為4.2%。

OECD、IMF和WTO也警告，隨著各國政府關注國家安全、強調自給自足，以及致力於扶植本國企業，全球貿易正面臨地緣政治緊張、區域衝突及經濟不確定性等風險。

WTO 義大利 疫情

上一則

迪士尼串流業務 幾近損益平衡

下一則

中國連18個月買黃金 增至7280萬盎司

延伸閱讀

西班牙就業人數首度飆破2100萬門檻 失業創歷史新低

西班牙就業人數首度飆破2100萬門檻 失業創歷史新低
連2年高溫欠收 西班牙橄欖油價格狂飆

連2年高溫欠收 西班牙橄欖油價格狂飆
IMF大幅調高亞洲今年經濟成長預測 中印樂觀、台韓也上修

IMF大幅調高亞洲今年經濟成長預測 中印樂觀、台韓也上修
日相岸田將在OECD倡議「58國部長對話框架」 共同致力脫碳政策

日相岸田將在OECD倡議「58國部長對話框架」 共同致力脫碳政策

熱門新聞

葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了