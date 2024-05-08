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買氣趨疲 任天堂示警獲利衰退

編譯陳苓／綜合外電
任天堂財測出爐後，隨即表示將在本會計年度發布Switch遊戲主機的後續機種。（美聯社）
任天堂財測出爐後，隨即表示將在本會計年度發布Switch遊戲主機的後續機種。（美聯社）

任天堂年度財測遜於預期，估計獲利將出現兩位數跌幅。但該公司在財測出爐後，隨即表示將在本會計年度發布Switch遊戲主機的後續機種。

任天堂社長古川俊太郎7日在X平台宣布，該公司將在本會計年度（明年3月底為止），發表接替Switch的新機。他未公布更多細節，也說6月的直播活動Nintendo Direct上，不會透露更多消息。

Switch已經問世七年，買氣趨疲；該公司估計，本會計年度將售出1,350萬台Switch，低於一年前的1,570萬台；軟體銷售將為1.65億套，也低於一年前的1.997億套。

任天堂預測，本會計年度整體營收將減少19%至1.35兆日圓，營益將減少24%至4,000億日圓（26億美元），兩者均遠低於分析師的平均預估。

至於今年3月為止的上一會計年度，任天堂營收成長4.4%至1.672兆日圓，營益攀升4.9%至5,289億日圓。

顧問公司Kantan Games創辦人托特說：「玩家知道新機將在2025年問世，很多人會延後購買現行Switch機種。」

彭博行業研究（BI）科技分析師納度認為，從任天堂的聲明看來，新機可能依循Switch的發布時程；Switch在2016年10月發表，2017年3月上市。若是如此，這表示新機將錯過今年底的購物旺季，屆時Sony和微軟可能都會推出新遊戲主機，該公司可能因此財測黯淡，但新機可望提振下一年度的成長。

彭博今年稍早披露，任天堂已通知供應商和軟體合作夥伴，下一代主機的開賣時間，從今年底延後至2025年3月或更晚。

Switch上市以來，共售出逾1.41億台，是任天堂最成功的硬體之一。但需要注意的是，碰壁的殷鑑不遠，十年前任天堂推出的Wii U，就未能成功延續前代主機Wii的買氣。

任天堂尋求營收多元化，力推Switch Online的網路訂閱服務，以吸引新客戶購買裝置，並替新一代主機培養更廣大的用戶基礎。該公司同時放眼動畫事業，超級瑪利歐兄弟電影版去年創下票房佳績後，該公司開始籌拍電玩薩爾達傳說的真人版電影，由遊戲開發者宮本茂和漫威工作室創辦人阿拉德共同製作。

任天堂 微軟 漫威

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