虧損兩季後重返獲利 瑞銀集團併購瑞信後首現盈餘

瑞銀集團（UBS）7日財報顯示，併購瑞信後首次出現獲利。 （路透）

瑞銀集團（UBS）歷經兩季虧損後，終於在上季重返獲利，顯示去年6月被迫緊急買下面臨倒閉的瑞士信貸（Credit Suisse）後，整合過程穩定，瑞銀的財富管理、投資 銀行業務雙雙繳出好成績。

瑞銀7日公布，今年第1季淨利18億美元，遠優於彭博資訊訪調分析師所預期的5.98億美元。

瑞銀最重要的財富管理部門，上季新增淨資產270億美元，比預期好；財管部門營收也由去年第4季的56億美元，增為61億美元。投資銀行部門由於美國市場業績提升，稅前獲利約5.55億美元，優於預期的3.98億美元。兩大部門的表現幫助集團在併下瑞信後，首次出現盈餘。

不過展望卻沒辦法太樂觀。瑞銀表示，瑞士央行 的利率 政策轉向，將開始影響借貸業務的獲利，預期財富管理部門利息淨收益會出現低至中個位數的下滑幅度，個人與企業金融部門的利息收入則出現高個位數下滑幅度。

整合瑞信的進度方面，第1季實現成本節約近10億美元，今年底前，目標再省下15億美元。瑞銀預定本月底前完成併購瑞信的法律程序。

彭博說，財報優異將幫助執行長安思傑（Sergio Ermotti）挺住未來更嚴格的監管法規帶來的壓力。瑞士政府上個月表示，瑞銀未來必須維持較高的資本，相關消息最近已經讓瑞銀股價承壓。

安思傑在財報新聞稿中表示：「一年多前，我們被要求經由收購瑞信，成為穩定瑞士與全球金融體系的要角，我們正在兌現我們的承諾。」

瑞士聯邦委員會要求瑞士具系統重要性的銀行，要明顯提高海外事業的資本，防範未來風險。如果這項改革正式生效，瑞銀必須擁有的資本可能會達200億美元。瑞士政府因瑞信的教訓要強化銀行業安全的資本新要求，最快會在2026年實施。