微軟傳擬推出新AI模型 足以匹敵Google和 OpenAI

微軟可能會在本月舉行的Build開發者大會上提供預覽新AI模型MAI-1。(歐新社)

新聞網站The Information周一報導，微軟 公司（Microsoft） 正在訓練一個新的內部人工智慧（AI ）語言模型，規模足以匹敵Alphabet旗下Google和OpenAI 的語言模型。

報導引述知情的微軟員工報導，這個新模型在微軟內部稱為MAI-1，由最近延攬後來納入Google旗下的DeepMind聯合創辦人、也是AI新創公司Inflection前執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）負責。

該模型的具體用途尚未確定，將取決於其表現。報導說，微軟可能會在本月舉行的Build開發者大會上提供預覽。

報導說，MAI-1比微軟之前訓練的開放原始碼的小型模型「大得多」，投入的資金也更龐大。

微軟上個月推出一款名為Phi-3-mini的小型AI模型，希望以較成本的方案來吸引廣大的客戶。

微軟已向OpenAI投資數十億美元，並將ChatGPT的技術應用於下系列生產力軟體中，因此在生成式AI競爭中居於領先。

據報導，微軟備妥搭載輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）的大量伺服器，並搭配大量資料以改善模型。

報導說，MAI-1 將擁有大約 5000 億個參數，而 OpenAI 的 GPT-4 據報導有一兆個，而 Phi-3 mini只有 38 億個。

微軟3月任命蘇萊曼為新成立的消費AI事業群負責人，也聘請多位 Inflection 的員工。

報導也說，這個新模型並不是從 Inflection 帶來的，但可能仍靠inflection 的訓練資料。