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中東緊張 布蘭特油價上揚

編譯劉忠勇／綜合報導
布蘭特原油走勢。(資料來源：彭博資訊)
布蘭特原油走勢。(資料來源：彭博資訊)

沙烏地阿拉伯調高6月銷往亞洲、西北歐和地中海的官訂售油價格（OSP），對亞洲的報價已是連續第三個月調高，形同預告今夏需求將十分強勁。此外，原本正在緩和的中東緊張局勢又重新引燃，國際油價6日應聲上漲，一掃上周的頹勢。

倫敦布蘭特原油7月期貨盤中上漲0.6%，至每桶83.46美元；紐約西德州原油6月期貨揚升0.7%，攀抵每桶78.69美元。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）5日將主力產品阿拉伯輕質原油賣給亞洲客戶的6月官方售價，調高90美分，達到較每桶較阿曼-杜拜基準價格高出2.9美元的水準，高於彭博調查六家煉油業者原估的60美分，其他等級的原油價格也自6月調漲。

沙國還將6月銷往西北歐和地中海地區的阿拉伯輕質原油價格，分別提高到每桶較洲際交易所（ICE）布蘭特原油價格高出2.10美元和2美元，而銷往美國的價格維持不變，仍為每桶較阿格斯含硫原油指數（ASCI）基準高4.75美元。

從這次漲價看來，沙國有意維持油市緊俏。彭博對大多數交易商和分析師的調查顯示，OPEC+將維持減產，且可能持續至今年底。

哈馬斯5日重申要求以色列結束戰爭換取人質獲釋，而以國總理內唐亞胡斷然拒絕，讓加薩停火前景渺茫。

以色列認為加薩南部城市拉法窩藏數千名哈瑪斯士兵，6日先是對巴勒斯坦人發出撤離當地的警告，接著，根據拉法居民的說法，以色列已對這座城市發動空襲。哈瑪斯旗下的阿克薩電視台也報導指出，遭到轟炸的區域靠近被要求撤離的拉法居民區。以色列政府則尚未對此回應。

在以色列要求拉法東部民眾撤離時，哈瑪斯官員祖赫里說，這種行為是「升高局勢的危險舉動」，隨後哈瑪斯官方又發出警告說，以色列軍隊若是對拉法發動任何攻擊，他們將採取「極為猛烈的抵抗」。

以色列 油價 哈瑪斯

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