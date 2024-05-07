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歐元區PMI 創近年最快增速

編譯林奇賢／綜合報導
隨著就業創新高、薪資大幅上升，民眾已具備外出消費的條件。(路透資料照片)
隨著就業創新高、薪資大幅上升，民眾已具備外出消費的條件。(路透資料照片)

最新數據顯示，歐元區4月企業活動的擴張速度為近一年來最快，且該地區5月投資人信心已是連續第七個月上升，攀抵兩年多來最高水準。

標普全球公司6日公布，HCOB歐元區4月綜合採購經理人指數（PMI）終值，從3月的50.3揚升至51.7，高於初值的51.4，已是連續第二個月站在榮枯分界線50的上方，且是去年5月以來最高。

其中，服務業PMI從3月的51.5躍升至53.3，高於初值的52.9，也是去年5月來最高。在歐元區經濟占主導地位的服務業復甦，因而抵銷製造業景氣的加速下滑。

漢堡商業銀行首席經濟學家德．拉．盧比亞說：「服務提供商的活動現已經連續第三個月擴張，去年下半年缺乏活力的情況已告一段落。」

在組成服務業PMI的次指標中，人力雇用指數從52.3攀升至53.5，代表服務業公司預計反彈將持續，而他們員工人數的增長速度也是近一年來最快。

研調機構Sentix同日公布的另一項調查顯示，歐元區投資人信心指數從4月的負5.9，升至5月的負3.6，為2022年2月以來最高，也超過了路透訪調分析師所預測的負5.0。

從細項來看，歐元區5月的現況指數為負14.3，較4月的負16.3回升，一連七個月上升；5月的預期指數也從4月的5升至7.8，已是連續第八個月攀升。

Sentix表示：「這股趨勢因而朝著正確的方向發展，儘管步伐不大。數據令人鼓舞，在某種程度上，（歐元區）經濟似乎已消化了自烏克蘭危機爆發以來，過去兩年的各種負擔。」

值得注意的是，德國的預期指數轉為正值，為2022年2月以來首見，但現況指數為負33.5，仍非常疲軟。

彭博報導另指出，歐元區如今正等待消費者投下信任票，讓盼望已久的經濟反彈最終成形。

隨著就業創新高、薪資大幅上升，通膨離2%不遠，民眾已具備外出消費的條件。法蘭克福零售企業家內馬蒂認為，商業調查已開始透露一些希望，民眾遲早會大量消費。

2024年的經濟回升，是歐元區結束多年來混亂的最好機會。由於製造業仍然低迷，決策者指望家庭支出來帶動成長。

歐元區綜合PMI走勢。(資料來源:彭博資訊)
歐元區綜合PMI走勢。(資料來源:彭博資訊)

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