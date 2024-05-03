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高層領高薪就被批肥貓 瑞安航空CEO：那英超豪門總教練呢？

編譯吳孟真／綜合外電
瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary），常語出驚人。 (路透)
瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary），常語出驚人。 (路透)

不論是對自家公司、航空業或高管薪酬等議題，歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）常語出驚人。近期傳出他有望在未來數月內獲得一筆上億歐元（1.08億美元）的紅利，引起外界熱議。

財星雜誌（Fortune）網站報導，歐萊瑞擔任瑞安航空執行長多年，公司規定，若股價攀抵21歐元並連續28天維持在此高水準，他就有資格獲得一次性的九位數獎金。雖然目前為止該目標尚未實現，但隨著瑞安航空股價飆升，目標似乎不再遙遠。

歐萊瑞去年薪資92.5萬歐元，其中42.5萬歐元為紅利。今年起，他的底薪已增加為120萬歐元，但即便瑞安已是歐洲載客量最大的航空公司，這個數字仍低於如易捷航空（EasyJet）的同業高管。

此外，消息傳出後也聽到外界對他1.08億美元高額紅利的批評聲浪，歐萊瑞因此為自己出言辯護。

歐萊瑞對英國每日電訊報說，以英超足球勁旅曼城和利物浦兩隊的總教練為例，「兩人每年都領2,500萬英鎊，他們當之無愧，但沒人吭聲，不懂為何管理一間僱用2萬多名員工公司的執行長，領個500萬~1,000萬英鎊就顯得過分」。

若論功行賞，瑞安航空疫後強勢復甦，近年市占率也提升，去年11月公布上半年度財報時，更首度發放股息。此外，截至今年3月底的全年獲利，也預計刷新紀錄。

歐萊瑞表示，瑞安航空的乘客數預期在今年4月至明年3月間達到2億人次，2025財政年度也料將達到獲利目標。若能維持此一趨勢，且股價也持續走高，歐萊瑞今年將大獲全勝。

高管薪酬一直是頗具爭議性的話題。一些企業股東曾反映執行長薪資過高；但另一方面，英、美兩地企業執行長薪資差距日益擴大，專家認為這將有礙英國吸引高管人才。

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