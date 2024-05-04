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全球糧價指數 連二月攀升

編譯湯淑君、林奇賢／綜合報導
全球糧價指數連續第二個月攀升。(路透)
全球糧價指數連續第二個月攀升。(路透)

聯合國糧農組織（FAO）的全球糧價指數連續第二個月攀升，反映肉類漲價和植物油價格小幅攀升，凌駕砂糖與乳製品跌價的影響。

全球糧價指數追蹤世界各地交易最熱絡的食物大宗商品價格走勢，4月指數平均為119.1點，比前一月攀升0.3個百分點。3月數據上修至118.8點。

不過，4月糧價指數仍比去年同期水準低9.6%。

這個指標在今年2月觸及三年低點，顯示糧食價格已觸頂下滑，但之後兩個月都小幅走升。2022年2月俄羅斯大舉入侵「世界糧倉」烏克蘭後，糧價在同年3月躍上歷史高峰。

4月漲幅最大的是肉類，月比勁揚1.6%。禽肉、牛肉和羊肉價格上漲，但豬肉價格小跌，主要受西歐需求趨緩和中國大陸等國進口需求減弱影響。

玉米出口價格上揚，帶動FAO穀物指數小幅攀升，終結之前連三月走下坡的頹勢。植物油價格進一步走高，升到13個月高點，葵花油和菜籽油漲勢尤強。

糖價指數則大跌，比3月跌4.4%，與去年同期相比更陡降14.7%，主因是全球供應展望改善。

乳製品價格小跌，終結連漲六個月的走勢。

另外，FAO公布穀物供需報告，受緬甸和巴基斯坦更新產量數據影響，FAO小幅調高對2023/2024年度全球穀物生產預測，從上月估計的28.41億公噸上修至28.46億公噸，此數比去年的產量增加1.2%。

FAO並下修對2024年全球小麥產出預測，從上月估計的7.96億噸降至7.91億噸，反映歐盟區內小麥栽種量降幅比預期大。但下修後的小麥產出數據仍比2023年的水準高出大約0.5%。

此外，根據彭博資訊的數據，可可豆期貨本周周線將收跌28%，意味著此前的瘋狂漲勢暫時告一段落。不過是幾周前，交易最熱絡的可可期貨合約衝到每噸將近1.2萬美元，但3日卻一度跌到6,990美元，比歷史高點大幅滑落40%左右。

由於西非收成欠佳，讓全球連續第三年遭遇可可豆短缺，引發價格飆漲，推升巧克力的價格。但狂野的漲勢也使得交易商的維持他們部位的成本更高，促使許多人離開市場。

若交易商購買更多可可豆現貨，就得在期貨市場為他們的購買進行避險。而更大的波動性，意味他們必須投入更多的現金來追加保證金。

惠譽解決方案BMI部門分析師說：「值得注意的是，近期可可價格下跌，主要是交易操作所致，並非市場基本面的緣故。」而他們預計這樣的波動將持續下去。

油價 惠譽 緬甸

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