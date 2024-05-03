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日圓在當局疑似干預後上漲 美元指數跌

編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元滙價2日上漲0.6%。 （路透）
日圓兌美元滙價2日上漲0.6%。 （路透）

周四（2日）日圓兌美元匯價上漲0.6%，報153.64日圓兌1美元。3日早盤持續升值，報價一度升破153至152.88，但不久就又回到153.34左右。交易員和分析師認為，這是日本當局干預所致。美元在3日的關鍵美國就業數據公布前，周四兌主要貨幣普遍下跌。衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）跌0.43%，至105.299。

日圓匯價周三就開始大幅波動，時間點在當天美股收盤後的市場淡靜時段，也是美國聯準會（Fed）結束利率政策會議後的幾個小時內。聯準會主席鮑爾在會後的談話，確認了Fed的降息預期，但承認由於通膨居高不下，降息行動將晚於預期。

路透分析，因為聯準會沒有採用包括可能進一步升息在內的更加鷹派基調，美元走跌。

富瑞全球外匯主管Brad Bechtel表示，日本當局干預的時間點是「務實的」，因「交易量較小，流動性稀薄，在這樣的時段更容易產生影響」，「顯然，他們希望盡可能地造成最多影響，盡可能提高效率」。

日本財務省財務官神田真人對路透表示，他針對日本當局是否干預匯市不予置評。

日本央行的官方數據暗示，日本可能在周三花費了3.66萬億日圓（約235.9億美元），在周一花費了5.5萬億日圓（約350.6億美元）支持日圓，推動日圓兌美元匯價從34年來的新低點回升。

路透指出，儘管這種疑似干預措施或許能為日本贏得一些時間，但在美國經濟放緩之前，或是只要日本銀行（央行）在升息意願上令交易員失望，日圓匯價的趨勢就可能繼續是下滑的。

時間拉長來看，隨著市場延後對Fed首次降息時機的預期，日圓兌美元今年仍貶值了10%以上。

3日稍晚美國將公布4月就業報告，這是會令日圓兌美元匯價進一步波動的下一個因素。經濟學家估計4月美國新增了24.3萬個工作職位。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler指出，如果美國最新的就業數據疲軟，日本當局就會鬆口氣，美國公債殖利率和美元可能下跌。如果是一份強勁的報告，就可能推動殖利率和美元上漲，增加日本進一步干預的風險。指標的10年期美債殖利率在周四紐約盤尾報4.58%。

日本 殖利率 就業

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