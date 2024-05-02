歐盟官員暗示 暑假前可能對中國電動車徵收反補貼稅

歐盟官員暗示暑假前對中國電動車徵收反補貼稅。圖為比亞迪海鷗小型電動車。(中央社)

據美國政治新聞網站Politico報導，歐盟 委員會貿易主管瓦爾迪斯．東布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 告訴Politico的《布魯塞爾行動手冊》（Brussels Playbook）欄目說 ，歐盟執委會對中國電動汽車補貼的調查正在取得進展（advancing），他暗示布魯塞爾可能「在暑假之前」徵收關稅 。

報導稱，自去年10月啟動轟動一時的競爭調查以來，布魯塞爾預計將對從中國進口的新型電池驅動汽車徵收臨時關稅，原因是據稱中國的巨額國家補貼人為壓低了價格，損害了歐洲製造商的利益。而採取關稅或配額等臨時措施的法定截止日期是7月4日，即歐盟委員會開始調查九個月後。

當Playbook 向東布羅夫斯基斯詢問臨時措施的可能性時，這位執行副總裁表示：「可以在暑假前期待下一步。」

報導稱，歐盟委員會的調查是在法國政府要求加強歐洲工業防禦的施壓之後進行的，歐盟委員會主席馮德萊恩在9 月的歐盟國情演講中首次提出了這一調查，當時她警告說，全球市場正在被廉價的中國電動車 「淹沒」。這激起了中國的憤怒 ，並引發了人們對更廣泛的貿易戰的擔憂。

當被問及是否會在6 月歐洲議會選舉之前或之後宣布臨時措施時，東布羅夫斯基斯含糊其辭，表示他無法「預先宣布具體日期」，法律框架已設定宣布的時程，這必須獲得尊重。

俄羅斯衛星通訊社則報導，根據美媒，美國經濟研究公司「榮鼎集團」周一發布的一份研究報告稱，歐盟即將對中國電動車加徵的臨時關稅可能在15%至30%之間。報告指出，像比亞迪這樣的中國電動車公司去年已經超過特斯拉成為全球銷量最大的車企，即使面對歐盟30%的關稅，比亞迪仍可能在歐洲市場攻城略地。更高的關稅，例如45%或甚至55%左右才可能讓比亞迪這樣競爭性的車企在向歐洲市場出口電動車生意上無利可圖。