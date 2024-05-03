我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

日圓急升 官方本周二度出手

編譯劉忠勇／綜合報導
日圓兌美元周三在紐約尾盤突然急升逾3%，市場揣測日本當局可能本周二度進場助升日圓。（路透）
日圓兌美元周三在紐約尾盤突然急升逾3%，市場揣測日本當局可能本周二度進場助升日圓。（路透）

日圓兌美元在紐約5月1日紐約尾盤突然急升逾3%，市場揣測，可能是日本當局趁美國聯準會（Fed）決策時機，本周第二度進場助升日圓。市場推估，這次動用3.26兆~3.66兆日圓干預匯市，本周來共砸下約9兆日圓（約新台幣1.8兆元），捍衛日圓。

對於日本官方是否進場干預，日本財務省官員仍表示：「無可奉告」。

日圓兌美元1日尾盤突然急升3%至153.04，紐約盤最後一小時相關期貨成交金額超過40億美元，據芝加哥商品交易所（CME）數據統計，這是2月2日來最大成交量。日圓匯價在紐約終場勁升2.05%，收在154.57日圓兌1美元。

日本負責負責國際事務的財務省副大臣神田真人說：「對於我們是否干預外匯市場，我暫時無可奉告。」 「我們將在本月底公布相關數據。」

彭博資訊和路透分析日本銀行（央行）帳戶後發現，日本當局為支撐日圓，本周一（4月29日）可能實施2022年來首次外匯干預。日銀隔天公布的數據顯示，由於包括政府債券發行和稅收支付等財政因素，其經常項目很可能下降7.56兆日圓（482億美元），這遠大於私人貨幣經紀商估計的大約2.1兆日圓的降幅，暗示干預規模約為5.5兆日圓。

而日銀周四（5月2日）公布的數據顯示，日本官員為了讓日圓擺脫近34年低點，周三可能投入約3.66兆日圓（235.9億美元），等於本周來已耗費約9兆日圓。

瑞穗證券日本事務首席策略師大森翔央輝談到本周的兩輪明顯干預時表示，這是在短時間內的一筆非常大的金額，「現在外務省已花費了約9兆日圓，如果美國非農就業或其他數據表現強勁」，為美元買盤提供更多動力，「他們要干預就不是那麼容易...日本當局正被逼入絕境」。

日圓2日在亞洲早盤一度貶值1.1%，至156.28，到紐約早盤回到平盤附近，報154.64。

日本政府上一次進場干預匯市，是在2022年10月，當時斥資6.3兆日圓（以最新匯率計算約400億美元）進行外匯操作。

日本 匯率 就業

上一則

美債交易員對Fed決策最新預期：11月啟動降息

下一則

營收降 蘋果回購1100億元股票

延伸閱讀

F-1車神在紐約第五大道炫技「聽說市長叫我別這麼做」

F-1車神在紐約第五大道炫技「聽說市長叫我別這麼做」
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
違法轉賣免稅品太多 日電器行記錄護照「重複買就拒賣」

違法轉賣免稅品太多 日電器行記錄護照「重複買就拒賣」
CNN：拜登批日本「仇外」

CNN：拜登批日本「仇外」

熱門新聞

美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難