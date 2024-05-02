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亞洲製造業景氣呈向上復甦 台灣工廠活動兩年來首擴張

編譯葉亭均／綜合外電
亞洲4月製造業景氣有復甦跡象，台灣的工廠活動景氣兩年來首度擴張。（美聯社）
亞洲4月製造業景氣有復甦跡象，台灣的工廠活動景氣兩年來首度擴張。（美聯社）

亞洲製造業景氣顯露出復甦升溫跡象，台灣的工廠活動景氣兩年來首度擴張，南韓製造業者對展望的樂觀情緒也攀升至兩年來最高，反映產出和訂單成長，東南亞國家的工廠活動也呈現向上趨勢。

標普全球公布，台灣4月製造業採購經理人指數（PMI）上升至50.2，為2022年4月來最高，也是兩年來首度站回榮枯分界線50的上方，代表製造業景氣由衰退重返擴張，反映產量和新訂單齊升，尤其是本土客戶的訂單需求好轉，不過，製造業的採購活動續減。

標普全球市場財智經濟研究部總監史密斯（Paul Smith）表示，台灣最新訂單數據凸顯復甦初期的本質，在海外訂單仍偏低迷的情況下，「對於企業謹慎採購，取用庫存為先，也實在不難理解」。

在南韓，4月製造業PMI從上月的49.8降至49.4，連續第二個月低於榮枯分界，代表景氣再度萎縮，PMI數值也是自2023年8月以來最低。不過，由於產出和訂單略有增長，製造商的樂觀情緒攀升至近兩年來最高，企業寄望在新產品發表和利率下降的幫助下，國內和出口訂單能夠持續復甦。

標普全球市場財智經濟學家巴帝表示，雖然南韓的「產出和新訂單回到微幅增長區域，但整體PMI受到就業和採購庫存下降的拖累…就業、未完成訂單和庫存的下降顯示出，產業在回到可持續成長之前仍有一段路要走」。

東南亞方面，標普全球的東南亞製造業景氣連續第四個月擴張，但PMI指數從3月的51.5，4月略下滑至51。各國方面，越南4月製造業景氣重返擴張，PMI從49.9回升到50.3；菲律賓景氣進一步擴張，PMI上揚至52.2；馬來西亞製造業景氣依然萎縮，但PMI從48.4改善至49，呈現向上趨勢；印尼製造業景氣略有降溫，但仍維持擴張，PMI達52.9。

不過，泰國4月製造業景氣繼續走頹，PMI從49.1萎縮至48.6。

東南亞 南韓 就業

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