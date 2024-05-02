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南韓4月出口 連7個月成長

編譯黃淑玲／綜合報導
南韓4月出口連續第七個月成長，因為海外市場對半導體、智慧手機、汽車等產品的需求旺盛。(美聯社資料照片)
南韓4月出口連續第七個月成長，因為海外市場對半導體、智慧手機、汽車等產品的需求旺盛。(美聯社資料照片)

南韓4月出口連續第七個月成長，因為海外市場對半導體、智慧手機、汽車等產品的需求旺盛，證實全球貿易動能，也成為南韓經濟成長的好兆頭。

南韓產業通商資源部1日公布，4月出口較去年同期大增13.8%至562.6億美元，進口年增5.4%至547.3億美元，貿易順差為15.3億美元，已是連續第11個月維持順差。

經工作日調整後，南韓4月出口額增長11.3%，較3月的10%加速攀升。

南韓上月對美國出口額年增24%至創新高的114億美元，對中國大陸出口額也成長9.9%到105億美元，為南韓對美出口連續第三個月高於對陸出口。

南韓的出口一向被視為全球貿易領先指標。由於人工智慧（AI）市場熱絡，提振了用於伺服器的高階記憶體晶片需求，4月半導體出口額年比躍增56.1%至99.6億美元，連續第六個月成長。

顯示器出口也成長16.3%；智慧手機出口增加11%。汽車出口額擴增10.3%，達到締造新猷的67.9億美元。石油產品則攀增19%至43.6億美元，因這類產品的價格隨著近期國際原油上漲而增加。

分析師指出，在半導體需求暢旺之際，出口成長可能仍是本季經濟成長的主要推力。

南韓 石油 晶片

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