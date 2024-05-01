才宣布投資印尼 微軟CEO又說要在泰國推動AI蓋資料中心

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。(歐新社)

微軟 公司宣布，將在泰國 進行AI 基礎設施投資並設立其第一座Azure資料中心，這是微軟要在快速成長中的東南亞市場擴大業務的一環。

微軟執行長納德拉今天（1日）在曼谷一場企業活動上表示，微軟預期AI會為這個地區帶來多達1兆美元的價值，「即便在泰國，超過1,000億美元以上的雙位數成長都能被推動，因為AI能夠改變生產力曲線」。

這家OpenAI的投資者還表示，將為參與泰國觀光產業的10萬名年輕創業家提供AI訓練。在這前一天，微軟才宣布要在印尼投資17億美元建設雲端運算和AI基礎設施。

納德拉展開東南亞之旅前，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和蘋果執行長庫克也才高調到訪這個地區。在東南亞，中國和美國科技巨擘，以及當地新創公司，都競相爭取市場以便促進公司成長。

不過，泰國經濟一直落後，吸引到的外國直接投資比鄰國還少，原因是泰國正應付飆高的公共與家庭債務和老齡化人口。這促使泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）遊說科技公司前往泰國投資。

賽塔在與納德拉會面前表示：「泰國準備好迎接AI。政府將完全支持AI產業在這個國家的成長。」

微軟在與OpenAI合作後，持續將相關技術融入其雲端和AI產品中。這協助帶動微軟上季的營收和獲利高於預期，納德拉上周向分析師表示，Azure正瓜分同業的市占。

微軟稍早曾表示，2025年前要提供AI技術給東南亞地區的250萬人，包括為菲律賓學生提供資安訓練、為印尼、馬來西亞和越南培養AI素養。