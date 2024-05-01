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歐元區經濟擺脫衰退了

編譯陳苓／綜合報導
歐元區前四大經濟體的第1季成長率，均優於預期，帶領歐元區擺脫衰退。(路透)
歐元區前四大經濟體的第1季成長率，均優於預期，帶領歐元區擺脫衰退。(路透)

歐元區前四大經濟體的第1季成長率，均優於預期，帶領歐元區擺脫衰退。而且通膨持穩，更強化了歐洲央行（ECB）在6月動手降息的可能性，可望替此區經濟注入強心針。

歐元區20國的國內生產毛額（GDP），第1季季增0.3%，優於市場估計的0.2%，並寫一年半來最大增幅。和去年同期相比，GDP攀升0.5%，也擊敗分析師的預期。

歐元30日聞訊擺脫早盤跌勢，反轉走升，表現優於十國集團（G10）所有成員國的貨幣，僅美元除外。

但去年第4季GDP成長率則從先前公布的0%，下調至負0.1%，代表歐元區在去年下半年陷入技術性衰退。歐元區去年第3季GDP萎縮0.1%，GDP連續兩季出現負成長，即符合技術性衰退的定義。

儘管去年下半經濟萎縮，但歐元區在德國帶頭之下，前景逐漸展露曙光，前四大經濟體上季成長均超越預期，德國GDP季增0.2%、法國季增0.2%、西班牙季增0.7%、義大利季增0.3%。裕信銀行（UniCredit）評估，德國最壞情況終於過去，貿易回升與通膨放緩，可望讓德國在未來幾季出現溫和成長。

歐洲央行預估，歐元區今年將走上復甦之路，2024年GDP有望成長0.6%，2025年提高至1.5%，主要是通膨降溫、家庭開支反彈、國外需求轉強。

另一方面，歐元區4月通膨年增2.4%，增幅與前月持平，並符合分析師估計。有鑑於此，官員更有信心通膨將重回2%目標值，並替6月降息開啟大門。官員先前憂慮服務業通膨黏著，此前連續五個月維持在4%，但4月服務業通膨放緩至3.7%。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）首席歐洲經濟學家羅西說，服務業通膨轉趨溫和，是歐洲央行在降息前需要看到的數據。薪資若未有令人震驚的發展，大宗商品成本也未飆升，6月將會降息。此區GDP成長高於預期，顯示經濟在高利率之下，表現相對穩健，7月利率可能按兵不動。

貨幣市場已經完全反映，歐洲央行今年將兩度降息1碼的可能性，並估計有76%機率將三度降息。

歐元區GDP成長率。(資料來源：彭博資訊)
歐元區GDP成長率。(資料來源：彭博資訊)

降息 央行 德國

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