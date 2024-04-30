台灣慶賀雙邊投資關係新進展 立陶宛政商名人雲集

駐立陶宛台灣代表處29日舉辦台立經濟合作慶祝酒會，並慶賀立陶宛金融科技公司TransferGo獲台灣「中東歐投資基金」設立以來最大筆投資，國會議長希米利特（右5）、經濟部次長陳正祺（右7）、駐立代表王雪虹（右6）出席致詞。（駐立陶宛台灣代表處提供）

駐立陶宛 台灣代表處29日舉辦「台立經濟合作慶祝酒會」，並慶賀立陶宛金融科技公司TransferGo獲台灣「中東歐投資 基金」設立以來最大筆投資，國會議長希米利特、工業家聯合會（LPK）會長楊努列維丘斯等政商界重要人士出席。

台灣國家級投資公司「台杉投資」近日投資1000萬美元（約新台幣3億2600萬元），支持TransferGo發展亞太、非洲等區域市場。這是由台杉擔任執行單位的「中東歐投資基金」自2022年設立以來，金額最大的投資案。

立陶宛經濟暨創新部近日告訴中央社，這是台立互補合作極佳範例。金融科技產業是立陶宛強項，台灣的銀行、企業和民眾可從立陶宛累積多年的經驗獲益。

在29日的雙邊經濟合作慶祝酒會，除了希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）及楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius），外交部副部長梅魯納斯（Egidijus Meilūnas）、經創部副部長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）、財政部 副部長瑪維契娜（Vaida Markevičienė）、教育部副部長努加拉斯（Justas Nugaras）、國會外交事務委員會主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）、友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）及其他跨黨派國會議員等立陶宛政要也出席。

現身致意的還有與台灣合作發展立陶宛半導體產業的立陶宛高科技集團Teltonika創辦人、總裁鮑科施提斯（Arvydas Paukštys）。

駐立陶宛台灣代表處今天表示，正在立陶宛訪問的經濟部政務次長陳正祺率團與會，成立中東歐投融資基金的國家發展委員會主委龔明鑫、以及外交部長吳釗燮則透過預錄視訊致詞。

希米利特在酒會致詞提到，她很榮幸能在去年10月帶領立陶宛商業代表團訪問台灣後，有效促成台立雙方在金融科技領域進一步合作、深化產業交流。

她說，立陶宛決心成為台灣及其他印太區域民主國家的可信賴夥伴。她指出，奠基於民主價值的台立合作不僅帶來經貿利益，也為雙邊人民謀福，促進共榮對其他歐洲國家具示範作用。