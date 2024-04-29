我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／雷霆4連勝橫掃鵜鶘 睽違8年再闖第二輪

移民自寮國的抗癌患者中13億樂透 會分一半給朋友

三星上季獲利好到「十級跳」 預期AI帶旺下半年需求

編譯葉亭均／綜合外電
三星電子公布上季營業利益跳增十倍，反映記憶體價格回升與AI帶動高附加價值型產品的需求。(路透)
三星電子公布上季營業利益跳增十倍，反映記憶體價格回升與AI帶動高附加價值型產品的需求。(路透)

三星電子公布上季營業利益跳增十倍，因為部分拜AI熱潮所賜，帶動記憶晶片價格自慘烈的谷底急遽回升。三星表示，預期下半年來自AI的需求維持強勁。

回顧1月至3月的一季，三星電子營業利益年比激增931%至6.69兆韓元，高於一年前同期的6,400億韓元，高於分析師預期的5.63兆韓元；上季營收成長13%至17.9兆韓元。

三星電子30日在聲明中表示：「公司寫下71.92兆韓元合併營收，是因旗艦的Galaxy S24智慧手機銷售強勁與記憶體價格較高所致。營業利益增加至66.1兆韓元，是因為記憶體事業抓住高附加價值產品的需求而重返獲利。」

有利的財報消息帶動三星股價30日盤初大漲2.1%，高於韓股大盤的0.7%漲幅。

三星正試圖逆轉過去長達一年由全球經濟不確定性引發的頹勢。在2023年，三星整體營業利益崩跌至15年低點，因半導體部門寫下14.9兆韓元的虧損。不過，隨著ChatGPT帶動的AI熱潮拉動晶片需求，市況逐漸回溫。

三星晶片部門上季營業利益1.91兆韓元，是連續四季虧損後轉盈。三星表示，第1季記憶體晶片銷售與去年同期相比幾乎增加一倍，「在2024下半年，營運環境預期維持有利，主要是生成式AI的需求維持強勁，儘管面臨與總體經濟趨勢和地緣政治問題相關的動盪持續。」

以長期而言，三星正試圖在擴張中的高頻寬記憶體（HBM）市場追上競爭同業SK海力士。HBM可用來與輝達（Nvidia）AI加速器結合進行優化。海力士上周公布上季寫下2010年來最快營收成長，原因是整體記憶體需求呈現穩定成長，且DRAM和NAND市場都有二位數的價格漲幅。

儘管看好AI帶動下半年需求，但三星電子表示，市場對智慧手機的整體需求在第2季下滑，此外，預期晶圓代工市場在下半年的成長有限。三星表示，本月已開始量產最新、用於AI晶片組的HBM晶片，也就是8層的HBM3E，第2季會開始生產12層的產品。

三星 AI 晶片

上一則

Uniqlo母公司追求全球化 目標80%經理非日本人

延伸閱讀

SK海力士營收爆衝一倍 預期AI帶領記憶體業全面復甦

SK海力士營收爆衝一倍 預期AI帶領記憶體業全面復甦
三星不冒險、不改革 賽道失速

三星不冒險、不改革 賽道失速
決策高層不願冒險 三星逐漸落後於蘋果台積電等對手

決策高層不願冒險 三星逐漸落後於蘋果台積電等對手
SK海力士將建在美首座晶片廠 斥資近40億美元 2028年下半年量產

SK海力士將建在美首座晶片廠 斥資近40億美元 2028年下半年量產

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10
西班牙巴塞隆納貨櫃碼頭的檔案照片。 （路透）

供應鏈最新威脅 地中海港口警告：貨櫃存放場幾近滿載

2024-04-23 04:50

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦