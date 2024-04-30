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WEF示警停滯性通膨風險

編譯季晶晶／綜合報導
世界經濟論壇示警，已開發經濟體面臨「停滯性通膨」風險；圖為消費者在新加坡超市選購日用品。（歐新社）
世界經濟論壇示警，已開發經濟體面臨「停滯性通膨」風險；圖為消費者在新加坡超市選購日用品。（歐新社）

世界經濟論壇（WEF）主席布倫德（Borge Brende）28日於沙烏地阿拉伯利雅得舉行的一場特別會議上警告，全球債務比率已攀升到1820年代以來未曾見過的水準，已開發經濟體面臨「停滯性通膨」風險。如果不採取正確措施，世界將面臨「低成長的十年」。

CNBC報導，布倫德受訪時表示，全球經濟展望嚴峻，「今年全球經濟成長估約3.2%，這不算糟，但不同於以往的是，過去幾十年的趨勢都是4%」。

被問及如何避免低成長，他指出「不能陷入貿易戰，我們仍然必須互相進行貿易活動」。

布倫德進一步解釋：「貿易將發生變化，全球價值鏈將有更多近岸外包和友岸外包，但我們不該因噎廢食。我們還必須解決全球債務處境。自拿破崙戰爭以來，未曾有過這樣的債務水準，我們的債務已接近全球國內生產毛額（GDP）的100%。」他說，各國需考慮如何減債，並採取正確的財政措施，以免引發經濟衰退。他也提到持續的通膨壓力，認為生成式AI可能是開發中國家的機遇。

他的警告與國際貨幣基金（IMF）最近的一份報告不謀而合，該報告指出，去年全球公共債務占GDP的比重已升至93%，比新冠疫情前的水準高出9個百分點，預計2030年結束前，全球公共債務可能接近生產總值的100%。

布倫德還說，目前全球經濟面臨的最大風險是「我們所面臨的地緣政治衰退」，強調近期伊朗以色列間的緊張局勢。他說，「不可預測性太高，很容易就會失控。如果以色列和伊朗的衝突升級，油價可能一夜之間飆到150美元。那當然對全球經濟極具破壞力」。

這場WEF特別會議的東道主沙國財長也警告，此時地緣政治問題可能是全球經濟最大的一個疑慮，呼籲領導人要盡一切所能，讓緊張局勢降溫。

美國國務卿布林肯29日已抵達沙烏地阿拉伯，將討論以哈戰爭結束後加薩治理等問題。本周稍後他還將前往以色列，預計他將敦促以色列採取美國總統拜登本月要求的具體且切實的措施，以改善加薩走廊嚴峻的人道主義局勢。

以色列 加薩 伊朗

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