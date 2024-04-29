我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神秘透明生物大量出現在南加海岸 專家：千萬別碰

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

歐舒丹可能要下市了 董事長提出18億美元私有化交易案

編譯葉亭均／綜合外電
歐舒丹周一發出公告，董事長蓋格提出以每股港幣34元收購尚未持有的歐舒丹股份，使其私有化。（彭博資訊）
歐舒丹周一發出公告，董事長蓋格提出以每股港幣34元收購尚未持有的歐舒丹股份，使其私有化。（彭博資訊）

歐舒丹的億萬富豪老闆蓋格（Reinold Geiger）希望將這家護膚保養品公司私有化，讓歐舒丹下市，終結該公司在香港證交所14年來的上市狀態。路透報導說，這樁交易價值最高達港幣139.1億元（17.8億美元）。

歐舒丹周一發出公告，蓋格提出以每股港幣34元收購尚未持有的歐舒丹股份。根據路透報導，這樣的收購價格比歐舒丹在2月5日最後收盤價每股港幣26元溢價30.8%。截至3月底，歐舒丹集團持有該化妝品公司72.39%的股份。

彭博資訊報導，這樁交易使整個歐舒丹依據股票計算的估值達60億歐元（64億美元），而且已經獲得了幾位股東的支持。

歐舒丹從4月9日起在香港停牌以等待與收購相關的公告。該股停牌前一天收於29.50港元，市值約為56億美元。該公司股票將於4月30日復牌。

蓋格大約30年前入股歐舒丹，目前是該公司董事長。他將透過黑石集團（Blackstone）策略性機會基金與高盛集團資產管理部門為這樁收購交易取得融資。法國農業信貸銀行旗下投銀部門將提供外債融資。

歐舒丹是1976年由法國商人博桑所創立，一開始是製造普羅旺斯鄉間的薰衣草等植物精油並販售給當地市場。蓋格在1994年成為少數股東，曾表示公司表現不佳，促使他起而捍衛自身投資。

歐舒丹2010年在香港上市，目前在90個國家擁有8個品牌和約3,000家門市，成長最快的地區是美洲。

蓋格透過一家公司持有歐舒丹超過70%股份。股東ACATIS Investment和Global Alpha Capital Management對要約給予不可撤回承諾。還有其他幾位股東也同意參與。必須得到至少90%持有無利害關係股份的股東同意才能讓私有化要約得以進行。

香港 融資 高盛

上一則

控ChatGPT資訊錯誤 奧地利資料隱私組織提申訴

延伸閱讀

西班牙總理桑傑士宣布留任 未因夫人涉貪遭調查辭職

西班牙總理桑傑士宣布留任 未因夫人涉貪遭調查辭職
TikTok母公司「字節跳動」爆貪腐 61名員工遭辭退

TikTok母公司「字節跳動」爆貪腐 61名員工遭辭退
習近平5月5日至10日 訪問法國、塞爾維亞、匈牙利

習近平5月5日至10日 訪問法國、塞爾維亞、匈牙利
馬斯克突訪中 會見李強與任鴻斌 「推銷」全自動駕駛系統FSD

馬斯克突訪中 會見李強與任鴻斌 「推銷」全自動駕駛系統FSD

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10
西班牙巴塞隆納貨櫃碼頭的檔案照片。 （路透）

供應鏈最新威脅 地中海港口警告：貨櫃存放場幾近滿載

2024-04-23 04:50

超人氣

更多 >
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光

汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光
挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦