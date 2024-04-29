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英國金融時報點頭 報系新聞將用於訓練OpenAI模型

編譯陳苓／綜合外電
英國金融時報（FT）報導，該報社與ChatGPT開發商OpenAI達成協議，OpenAI將用金融時報的新聞資料庫，訓練人工智慧（AI）模型。（路透）
英國金融時報（FT）報導，該報社與ChatGPT開發商OpenAI達成協議，OpenAI將用金融時報的新聞資料庫，訓練人工智慧（AI）模型。（路透）

英國金融時報（FT）報導，該報社與ChatGPT開發商OpenAI達成協議，OpenAI將用金融時報的新聞資料庫，訓練人工智慧（AI）模型。這是這家微軟支持的新創公司，與全球新聞出版業者敲定的第五樁類似合約。

依據協議，金融時報將授權旗下內容給OpenAI，協助該公司發展生成式AI技術。該協議也允許ChatGPT，引用金融時報新聞的簡短摘要，來回答問題，並提供相關新聞的連結。這表示ChatGPT的全球1億名用戶，可透過這個聊天機器人，取得金融時報內容，並提供原始新聞連結。

這是OpenAI過去一年來締結的第五樁類似協議，該公司之前已與美國的美聯社、德國的斯普林格（Axel Springer）、法國的世界報（Le Monde）、西班牙的普利沙集團（Prisa Media）達成協議，但締約金額並未對外透露。

斯普林格允許OpenAI，使用旗下德國畫報（Bild）、商業內幕（Business Insider）、Politico等新聞內容，預計每年可取得數千萬歐元。這樁交易包括支付一次性費用，以使用斯普林格集團的過往內容，並依年度授權協定給付更高金額，以便讓OpenAI取得更及時的新聞資訊。

紐約時報去年12月控告OpenAI和微軟，是美國第一家為此告上法庭的大型媒體集團。紐時表示，科技業者「不勞而獲」，擅自取用數百萬篇文章，建造ChatPGT的底層模型。訴訟文件指出，紐時曾與OpenAI和紐時，花費好幾個月時間討論授權問題，但未能達成決議。

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