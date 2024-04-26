我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

波音飛機持續延遲交付 西南航空停飛4機場、裁員2000人

韓產業部長警告 美國電動車補貼計畫面臨「崩潰」風險

編譯任中原／綜合外電
南韓產業通商資源部長安德根（右）接見美國聯邦參議員布萊克。(擷自韓產業通商資源部)
南韓產業通商資源部長安德根（右）接見美國聯邦參議員布萊克。(擷自韓產業通商資源部)

南韓產業通商資源部長安德根警告，由於中國掌控電池陽極用石墨市場，因此全球幾乎不可能有任何電動車製造廠商能夠符合美國電動車補貼計畫的規定。

美國「通膨削減法（IRA）」將「受關注的外國實體（FOEC）」列入美國電動車供應鏈管制規定之內，包括與中國關係密切的廠商；這項管制將於2025年元月1日升效。然而據基準礦物情報顧問公司的數據顯示，中國企業掌控全球99%電池陽極用石墨，及69%的合成石墨市場。

安德根表示，如果IRA不把使用中國石墨的電池廠商排除在FEOC規定之外，可能的結果是沒有任何電動車符合IRA的補貼規定。

他強調，「除非美國制定豁免條款，或給予過渡期，否則電動車補貼措施將告崩潰。我相信他們會將市場現實情況納入考慮，並找出因應方法」。

南韓LG新能源、SK On與三星SDI等電池製造廠商都獲得美國政府的鉅額投資補貼，預估到2030年時這些美國廠的電池產能將占北美地區市場的44%。

南韓半導體廠商也在美國大舉投資。三星電子決定在德州投資400億美元，新建尖端邏輯晶片與先進封將測試廠，並開發下一代晶片科技，已獲得美國聯邦政府64億美元的補助，記憶晶片製造廠海力士也正在印第安那新建先進封裝廠。

他並不擔心南韓半導體廠商外移會傷害南韓的競爭力，而且這是因應未來人工智慧相關硬體需求激增的必要作法。

安德根承認南韓必須對晶片廠商提供更好的獎勵措施，鼓勵業者在國內擴大產能，追求「國家產業政策」。他並表示，美中關係緊張對南韓貿易多元化有利，一如其他國家都致力於降低對中國及台灣的依賴。

南韓 電動車 晶片

上一則

美降息夢漸行漸遠：通膨具黏性 Fed的打擊任務變得更困難

下一則

日央行維持利率不變 日圓再走貶

延伸閱讀

有國安疑慮 美FCC禁中國電信公司提供寬頻服務

有國安疑慮 美FCC禁中國電信公司提供寬頻服務
葉倫再提中國「產能過剩」：不排除使用任何工具應對

葉倫再提中國「產能過剩」：不排除使用任何工具應對
美光獲61億補助 紐約晶片廠將成全國勞動力中心

美光獲61億補助 紐約晶片廠將成全國勞動力中心
路透：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售

路透：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。（路透）

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

2024-04-20 08:20
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
雷軍18日在抖音開直播，直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。（視頻截圖）

造車難賺錢...雷軍稱自己不是高考狀元：人生低谷卡裡沒40億

2024-04-18 20:45

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點