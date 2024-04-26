韓產業部長警告 美國電動車補貼計畫面臨「崩潰」風險

南韓產業通商資源部長安德根（右）接見美國聯邦參議員布萊克。(擷自韓產業通商資源部)

南韓 產業通商資源部長安德根警告，由於中國掌控電池陽極用石墨市場，因此全球幾乎不可能有任何電動車 製造廠商能夠符合美國電動車補貼計畫的規定。

美國「通膨削減法（IRA）」將「受關注的外國實體（FOEC）」列入美國電動車供應鏈管制規定之內，包括與中國關係密切的廠商；這項管制將於2025年元月1日升效。然而據基準礦物情報顧問公司的數據顯示，中國企業掌控全球99%電池陽極用石墨，及69%的合成石墨市場。

安德根表示，如果IRA不把使用中國石墨的電池廠商排除在FEOC規定之外，可能的結果是沒有任何電動車符合IRA的補貼規定。

他強調，「除非美國制定豁免條款，或給予過渡期，否則電動車補貼措施將告崩潰。我相信他們會將市場現實情況納入考慮，並找出因應方法」。

南韓LG新能源、SK On與三星SDI等電池製造廠商都獲得美國政府的鉅額投資補貼，預估到2030年時這些美國廠的電池產能將占北美地區市場的44%。

南韓半導體廠商也在美國大舉投資。三星電子決定在德州投資400億美元，新建尖端邏輯晶片 與先進封將測試廠，並開發下一代晶片科技，已獲得美國聯邦政府64億美元的補助，記憶晶片製造廠海力士也正在印第安那新建先進封裝廠。

他並不擔心南韓半導體廠商外移會傷害南韓的競爭力，而且這是因應未來人工智慧相關硬體需求激增的必要作法。

安德根承認南韓必須對晶片廠商提供更好的獎勵措施，鼓勵業者在國內擴大產能，追求「國家產業政策」。他並表示，美中關係緊張對南韓貿易多元化有利，一如其他國家都致力於降低對中國及台灣的依賴。