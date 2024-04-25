SK海力士營收爆衝一倍 預期AI帶領記憶體業全面復甦

SK海力士上季營收暴增超過一倍，拜AI需求所賜。（路透）

全球第二大記憶體製造商SK海力士表示，預期記憶體市場全面復甦，AI 需求已帶動該公司上季獲利創近兩年來最高，營收也暴增超過一倍，寫下至少2010年來最快營收增速。

SK海力士今天公布，第1季營收年比增加114%，至12.4兆韓元（90億美元），高於市場預期；營業利益為2.89兆韓元，遠高於市場預估的1.8兆韓元，逆轉去年同期虧損3.4兆韓元的窘境，而且寫下歷來第二高的第1季營業利益。該公司生產用於生成式AI晶片 組的高頻寬記憶體（HBM），是輝達 （Nvidia）的供應商。

SK海力士表示：「隨著AI需求持續轉強，記憶體市場正進入全面的復甦周期」，此外，「傳統應用的需求改善，預期會從2024年下半年展開」，這意指用於智慧手機、個人電腦和伺服器的晶片。

SK海力士表示，今年資本支出將比原先規劃高一些，同時計劃增加先進的HBM3E晶片供應並爭取更多客戶。目前，SK海力士已是輝達的HBM3獨家晶片供應商，而且開始量產HBM3E並且出貨給輝達。

過去12個月來，SK海力士股價已經大漲96%，表現超越同業，去年12月躍居南韓市值第二大企業，市場押注該公司在HBM晶片發展領域的領導地位將強化其獲利能力。

Counterpoint Research董事湯姆．姜（Tom Kang，音譯）表示：「這是明顯的好轉，為SK海力士展開創紀錄的一年。」他說，預期該公司今年營收將達約61兆韓元，毛利率將超過20%。