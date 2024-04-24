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日圓不會再貶？日央行最快周五干預 上次出手後數月升值13%

編譯季晶晶／綜合外電
日本央行最快可能周五出手干預匯市支撐日圓，也許還會與南韓央行聯手。(路透)
日本央行最快可能周五出手干預匯市支撐日圓，也許還會與南韓央行聯手。(路透)

日圓跌到34年低點，標旗銀行（Standard Bank）G10戰略主管巴羅（Steven Barrow）表示，日本央行最快可能在周五出手干預，也許會與南韓央行協調進行，以便最大限度地發揮影響力。

果真發生，會是日央行2022年9月以來首見進行貨幣干預。上次干預，最初對日圓兌美元匯價的影響不大，但隨後幾個月，日圓兌美元升值超過13%，到2023年初，約為130日圓兌1美元。

交易商對美國聯準會今年降息次數的預期不斷減少，造成美元強勢，兌一籃子主要貨幣的ICE美元指數升高到105.84，接近2022年底以來最高。日圓周三跌至34年來最低，一度貶破155日圓兌1美元。

日本央行周五將召開會議，總經策略師普遍預計利率將持平不變，但巴羅認為，決策者可能趁機討論可能的干預措施，在美國周五交易時段或其後不久出手。

巴羅強調，日本央行本周會議之前的狀況與2022年底進行干預有一些相似之處。上次干預在利率會議之後立即進行，而日本財務省官員與G7國家官員開過會。最近也舉行了類似會議，包括上周G7財長會議，以及日本、南韓官員與美國財長葉倫的會晤。

巴羅表示，如果歷史即將重演，這次最快周五就會進行干預，而且可能與南韓聯手，因南韓央行官員上周在與日本財務大臣鈴木俊一和美國財長葉倫的三方會議上，也對本幣走軟表達憂心。

日本央行上次在2022年9月22日展開干預時，拋售大約200億美元的美元計價資產。干預會影響到美國公債的殖利率嗎？巴羅認為不太可能，日本央行的拋售總額應該不會大到影響全球最大公債市場美國債券的殖利率。

央行 日本 殖利率

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