禽流感再現 推升美日歐各地蛋價...有人開始囤蛋

禽流感在美日等國重現，推升蛋價。（路透）

2023年大部分時間都趨於平緩的蛋價，最近因為美國、日本和其他國家的養殖設施遭遇新一輪禽流感 的威脅，又再次大漲。影響雞蛋 供應的因素不只禽流感而已，還有炎熱天氣和較高的肉類價格，後者促使一些人尋找替代蛋白質。

德州農工大學（Texas A&M）農經學系教授David Anderson說：「蛋價大漲的原因是高致病性禽流感襲擊蛋雞場，造成雞隻死亡，雞蛋產量銳減。」

美國農業部的數據顯示，11和12月有超過1,400萬隻蛋雞死於禽流感，而過去30天內，商業養殖的家禽有超過800萬隻被感染。

根據農業銀行Rabobank分析師Nan-Dirk Mulder，美國、歐盟、俄羅斯、南非、印度和奈及利亞等國的蛋價都升到歷來最高水準。

美國一打A級蛋現在賣2.41美元，今年來上漲10%。

日本是在全球第二大人均雞蛋消費國，境內有多個縣的養雞場通報了禽流感病例，影響到數十萬隻母雞。中等大小雞蛋的售價由年初的每公斤179日圓攀高到4月17日的218日圓，漲幅超過20%。

墨西哥 、挪威和印尼的蛋價也因為各式各樣的原因走高。墨西哥的人均雞蛋消費量居全球之冠，那裡天氣酷熱，許多雞隻中暑死亡，蛋價一周上漲30%至45披索（約2.6美元）。全球第二大雞蛋生產國的印尼，蛋價年初以來也上漲逾10%。

各國消費者各自尋找應對方法。美國有社群媒體用戶表示，他們正在囤蛋。挪威因為復活節期間雞蛋供應短缺，一些人跑到鄰國的瑞典買蛋囤貨。

禽流感不是影響雞蛋供應的唯一因素，肉類價格上漲也會推動蛋的需求。

Anderson指出，牛肉、豬肉和雞肉的零售價創新高，蛋可以做替代品，意味蛋價可能跟著漲。