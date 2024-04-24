我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

禽流感再現 推升美日歐各地蛋價...有人開始囤蛋

編譯季晶晶／綜合外電
禽流感在美日等國重現，推升蛋價。（路透）
禽流感在美日等國重現，推升蛋價。（路透）

2023年大部分時間都趨於平緩的蛋價，最近因為美國、日本和其他國家的養殖設施遭遇新一輪禽流感的威脅，又再次大漲。影響雞蛋供應的因素不只禽流感而已，還有炎熱天氣和較高的肉類價格，後者促使一些人尋找替代蛋白質。

德州農工大學（Texas A&M）農經學系教授David Anderson說：「蛋價大漲的原因是高致病性禽流感襲擊蛋雞場，造成雞隻死亡，雞蛋產量銳減。」

美國農業部的數據顯示，11和12月有超過1,400萬隻蛋雞死於禽流感，而過去30天內，商業養殖的家禽有超過800萬隻被感染。

根據農業銀行Rabobank分析師Nan-Dirk Mulder，美國、歐盟、俄羅斯、南非、印度和奈及利亞等國的蛋價都升到歷來最高水準。

美國一打A級蛋現在賣2.41美元，今年來上漲10%。

日本是在全球第二大人均雞蛋消費國，境內有多個縣的養雞場通報了禽流感病例，影響到數十萬隻母雞。中等大小雞蛋的售價由年初的每公斤179日圓攀高到4月17日的218日圓，漲幅超過20%。

墨西哥、挪威和印尼的蛋價也因為各式各樣的原因走高。墨西哥的人均雞蛋消費量居全球之冠，那裡天氣酷熱，許多雞隻中暑死亡，蛋價一周上漲30%至45披索（約2.6美元）。全球第二大雞蛋生產國的印尼，蛋價年初以來也上漲逾10%。

各國消費者各自尋找應對方法。美國有社群媒體用戶表示，他們正在囤蛋。挪威因為復活節期間雞蛋供應短缺，一些人跑到鄰國的瑞典買蛋囤貨。

禽流感不是影響雞蛋供應的唯一因素，肉類價格上漲也會推動蛋的需求。

Anderson指出，牛肉、豬肉和雞肉的零售價創新高，蛋可以做替代品，意味蛋價可能跟著漲。

雞蛋 流感 墨西哥

上一則

兩岸新能源車發展基地 揭牌

下一則

南韓OLED手機面板做不到中國生意了 中手機商愛用國貨

延伸閱讀

美施壓 墨與中車廠保持距離

美施壓 墨與中車廠保持距離
移民專頁／F-1過期、單憑Combo卡 不可以進入墨西哥

移民專頁／F-1過期、單憑Combo卡 不可以進入墨西哥
越南首例人感染A/H9禽流感 住在家禽市場附近

越南首例人感染A/H9禽流感 住在家禽市場附近
染禽流感？南極至少532隻企鵝死亡 科學家估數千隻病死

染禽流感？南極至少532隻企鵝死亡 科學家估數千隻病死

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。（路透）

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

2024-04-20 08:20
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可能使習於現狀的債券投資人措手不及、蒙受可觀損失。（路透）

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

2024-04-17 18:04
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞