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歐元區4月PMI勁升 可能使ECB延後降息

編譯任中原／綜合外電
歐元區4月綜合採購經理人指數（PMI）大幅上升。（路透）
歐元區4月綜合採購經理人指數（PMI）大幅上升。（路透）

歐元區4月綜合採購經理人指數（PMI）大幅上升，民間部門經濟活動在服務業熱絡及德國恢復成長的帶動下，景氣以近一年來最快的速度擴張，顯示歐元區經濟正在凝聚動能，且通膨依然居高，將使歐洲央行（ECB）內部「鷹派」勢力抬頭，首次降息時機可能從6月延到7月。

標普全球公司公布，歐元區4月綜合PMI初估值上升到51.4，遠優於3月時的50.3，高於經濟學者預估的50.7，且是連續第二個月超過象徵景氣榮枯線的50。其中，服務業PMI從51.5上升到52.9，但製造業由46.1降到45.6，顯示經濟擴張主要靠服務業支撐。

漢堡商業銀行首席經濟學者魯比亞指出，4月PMI超優，預示歐元區第2季經濟可能成長0.3%，與第1季的成長幅度相同。他也預測，德國第1季及第2季經濟將分別成長0.1%及0.2%。

德國4月綜合PMI從47.7大幅上升到50.5，且是去年6月以來首次站上50，超出分析師預估；製造業雖持續萎縮，但速度已減緩，顯示德國只有製造業疲軟，而其他部門足以彌補製造業的缺口。

法國本月綜合PMI也由48.3上升到49.9，優於預估，顯示經濟活動在萎縮10個月之後已大致穩住陣腳，主要也是靠服務業出現近一年來首次擴張；但新訂單指標大幅下降，進一步凸顯出製造業與服務業的景氣落差。

彭博資訊預估，歐元區第2季通膨率將維持在2.6%，經濟成長率將從第一季的0.1%提高到0.2%。

德、法兩國經濟動能好轉，可能加重通膨壓力，PMI指數中的物價指標也顯示通膨壓力「稍稍密集」，市場擔心可能會影響歐洲央行6月降息的計畫受到影響。德國公債23日盤中全線下跌，2年期公債殖利率上升3個基點，為2.99%；貨幣市場預期的降息幅度也縮小。

德國 降息 央行

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