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以色列攻擊伊朗核子設施所在地 金融市場「火爆周五」可期

編譯任中原／取材自彭博資訊

以色列19日攻擊伊朗伊斯法罕市，由於當地是伊朗重要的核子計畫中心之一，因而引發亞洲市場動盪。現在就分析以色列此舉是否睿智並不適當，但市場反應卻值得關注。

國際油市的立即反應是布蘭特油價再度站上每桶90美元（之後回落到87.5美元以下），但仍未突破上周五的高點。由於伊斯法罕遭到攻擊顯然意味著緊張升高，伊朗很難不對以色列進行報復，因此國際油市的反應還算是低調。

有「安全天堂」之稱的美國公債則應聲上漲，10年期殖利率急降12基點（之後縮小到5點），同樣也未將月中以來的升幅全數吐回。換言之，中東緊張升高對美國公債的利多作用，趕不上美國通膨偏高的利空效應。

至於股市，原本就呈現回檔氛圍，有趣的是美股期指與日股指數彼此緊咬。地緣風險升高，只會進一步引發股市賣壓，但反應顯然還可以更激烈一點。

接下來將如何？首先要觀察的關鍵資訊，是以色列的攻擊對伊朗造成多大傷害，有多少平民喪生，以及中東緊張情勢很難不再進一步升高。之後，我們必須聽取伊朗官方的發言；是否會使戰爭風險再升高，是否會封鎖荷莫茲海峽以限制中東石油流出？結果將決定國際市場現有的反應究竟只是一次痙攣，還是將陷入一場真正的危機。

值得重視的是以色列雖有多種反應選項，但似乎已選擇最激進的一項。這對以色列民眾的安全或許有利，但並非金融市場所樂見，而且市場之前並未對此做出足夠的反應，這也可能對歐、美市場造成進一步的衝擊。

以色列 伊朗 殖利率

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中東情勢震撼全球市場 2關鍵發展決定後續衝擊多大

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